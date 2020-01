L’opĂ©rateur Bouygues TĂ©lĂ©com propose trois offres mobiles B&You jusqu’au 14 janvier 2020 ! Ainsi, vous avez le choix d’avoir 50 Go Ă 11.99 € ou Ă 14.99€ ou bien 100 Go Ă un prix de 19.99 € par mois. De plus, le premier mois est offert.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ© par un forfait avec beaucoup de datas mobile (plus de 50 Go), les deux premiers forfaits sont Ă Ă©viter. LĂ , ou ça pourrait ĂŞtre intĂ©ressant, c’est le forfait de 100 Go qui est proposĂ© Ă 19.99 € par mois. Bien Ă©videmment, il faut choisir le forfait qui correspond le mieux Ă vos besoin.

Forfait 50 Go à 11.99 € (ou 14.99 €) ou 100 Go à 19.99 € avec B&You

Le forfait 50 Go inclut : les appels et SMS depuis et vers la France mĂ©tropolitaine / DOM + les appels et SMS depuis Europe / DOM vers la France mĂ©tropolitaine / Europe / DOM + 50 Go d’internet en France mĂ©tropolitaine dont 6 Go utilisables Ă©galement en Europe / DOM.

Le forfait 50 Go inclut : les appels et SMS depuis et vers la France mĂ©tropolitaine / DOM + les appels et SMS depuis Europe / DOM / + internet illimitĂ© le week-end + 50 Go d’internet en France mĂ©tropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe / DOM.

Le forfait 100 Go inclut : les appels et SMS depuis et vers la France mĂ©tropolitaine / DOM + les appels et SMS depuis Europe / DOM vers la France mĂ©tropolitaine / Europe / DOM + 80 Go d’internet en France mĂ©tropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe / DOM.

Quel que soit le forfait, le premier mois est offert et la la carte SIM triple dĂ©coupe, est facturĂ©e 10 € et c’est valable uniquement pour l’ouverture d’une nouvelle ligne jusqu’au 18 dĂ©cembre 2019. De plus, pour la souscription d’un forfait B&You, vous bĂ©nĂ©ficiez de Spotify Premium offert 3 mois.

Si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, sachez qu’il y en a d’autres, les voici :