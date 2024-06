Bouygues Telecom profite de l'arrivée de l'été pour dévoiler son offre mobile. Par l'intermédiaire de sa filiale B&You, l'opérateur français propose un forfait 5G contenant 300 Go pour un prix mensuel de 14,99 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les grandes vacances estivales arrivent dans quelques jours pour certains d'entre vous et Bouygues Telecom a décidé de lancer un forfait mobile 5G comprenant pas mal de data. Par l'intermédiaire de la filiale à bas coût B&You, l'opérateur français propose en effet souscrire à un forfait 300 Go pour un tarif mensuel de 14,99 euros. Pour information, il s'agit d'une offre sans engagement et sans condition de durée, mais qui peut être résiliée à tout moment.

Le forfait mobile lié à la série spéciale B&You inclut donc 300 Go de données mobiles avec une couverture 5G en France métropolitaine (dont 35 Go utilisables en Europe/DOM) ainsi que des appels & SMS illimités, des MMS illimités dans l'Hexagone. La carte SIM triple découpe coûte 1 euro et sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier. Enfin, il faut savoir que Bouygues Telecom donne la possibilité de garder le numéro de téléphone actuel grâce au code RIO consultable par SMS ou par un simple appel. Et si vous n'êtes pas convaincus par cette offre mobile B&You, vous pouvez toujours consulter notre article dédié au comparateur de forfaits mobiles 5G pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.