Bouygues Telecom profite de la prochaine arrivée du Black Friday pour dévoiler son offre mobile B&You. L'opérateur propose en effet un forfait 5G incluant 100 Go de data pour moins de 9 euros par mois.

Si vous avez un smartphone compatible avec la 5G et que vous cherchez un abonnement mobile pas cher, alors nous avons sûrement trouvé ce qu'il vous faut. À quelques jours de la période du Black Friday 2024, l'opérateur français Bouygues Telecom permet à ses nouveaux clients de souscrire à un forfait mobile 100 Go pour un prix mensuel de 8,99 euros. Pour information, il s'agit d'une offre sans engagement ni condition de durée, mais qui peut être résilié à tout moment.

L'offre mobile liée à la série spéciale B&You de Bouygues Telecom comprend 100 Go de données mobiles (dont 25 Go utilisables en Europe/DOM) avec une couverture 5G en France métropolitaine. On trouve aussi des appels, des SMS et des MMS illimités au sein de l'Hexagone. La carte SIM triple découpe est au tarif unitaire de 10 euros et sera envoyée par courrier postal dans un délai de quelques jours et ce, après la validation complète du dossier.

Enfin, il faut savoir que Bouygues Telecom donne la possibilité aux souscripteurs de garder leur numéro de téléphone actuel grâce au code RIO consultable par SMS ou par un simple appel. Et l'offre mobile B&You n'est pas convaincante, vous pouvez toujours consulter notre article dédié au comparateur de forfaits mobiles 5G afin de trouver celui qui vous correspond le mieux.