Promo B&You : 100 Go pour 13,99€/mois sans engagement

Alors que la rentrée se rapproche à grands pas, B&You vous a concocté deux nouvelles promotions particulièrement intéressantes. Ces forfaits sans engagement sont accessibles pendant quelques jours seulement.

B&You propose deux nouvelles offres promotionnelles accessibles jusqu’au 26 août. Tout d’abord, un forfait très généreux en data puisqu’il comprend pas moins de 100 Go de données par mois. Un volume de données qui devraient satisfaire même les plus gros consommateurs. Cela permet de jouer en ligne, d’aller sur les réseaux sociaux, de partager des photos, d’écouter de la musique ou des vidéos en streaming… et tout cela sans avoir à se préoccuper d’exploser son forfait. 10 Go peuvent même être utilisés en Europe et dans les DOM. Les appels et SMS sont, bien entendu, illimités en France et en Europe.

Cerise sur le gâteau, B&You vous offre Spotify pendant 3 mois, de quoi profiter de vos 100 Go de données !

Un forfait 100 Mo pour les petits consommateurs

Mais les petits consommateurs de données peuvent aussi trouver chaussure à leur pied pendant ces quelques jours de promo. Si vous êtes la plupart du temps en Wi-Fi ou que votre smartphone vous sert essentiellement à téléphoner et à gérer quelques mails, le forfait 100 Mo pourrait bien vous suffire. Vous n’aurez alors qu’à débourser 4,99€/mois. Vous bénéficierez également des appels et SMS illimités partout en Europe et dans les DOM.

Ces 2 forfaits, même s’ils ne s’adressent pas au même type de clientèle, ont cependant des points communs. Tout d’abord, ils sont sans engagement, ce qui vous permet de changer d’avis à tout moment tout en conservant votre numéro de téléphone. Ensuite, ils utilisent le réseau 4G de Bouygues qui couvre 99% de la population française, la garantie de débits rapides que vous soyez en pleine ville ou à la campagne !