Économisez jusqu’à 600€ sur l’iPhone 14 Pro Max chez Pixmania !

Pixmania offre une opportunité exceptionnelle de découvrir la haute qualité de l’iPhone 14 Pro Max avec une économie de 600€ ! En prime, l’enseigne propose le paiement en 24 fois et une nouvelle offre de Double reprise pour faire baisser encore plus le prix du mobile, en faisant un achat respsonsable. Découvrez tous les détails de l’offre dans cet article.

Découvrir l’iPhone 14 Pro Max chez Pixmania

Vous avez toujours rêvé d’avoir un iPhone haut de gamme, mais vous n’avez jamais eu les moyens ? Bonne nouvelle : en ce moment chez Pixmania, vous pouvez profiter de l’iPhone 14 Pro Max 128Go avec une économie jusqu’à 600€.

Avec la reprise de votre ancien appareil, le smartphone se retrouve ainsi disponible pour seulement :

752€ en paiement comptant (disponible aussi en 4 fois sans frais)

41,47€ par mois sur 24 mois.

C’est toujours au-dessus de votre budget ? Pas de problème ! Pixmania va plus loin et propose une offre exclusive de double reprise qui fait baisser le prix de l’iPhone 14 Pro Max à 25,58€/mois sur 24 mois. Ce prix mini est possible grâce à la reprise de votre ancien appareil et le renvoi de l’iPhone 14 Pro Max dans 24 mois. C’est totalement innovant car le montant des deux reprises sont directement déduites de votre prix mensuels.

Profiter de la Double Reprise chez Pixmania

Des performances de pointe avec un module photo pro

Si cette offre nous a tapé dans l'œil, c’est avant tout parce que l’iPhone 14 Pro Max propose des prestations premium. Il est alimenté par la puce A16 Bionic, offrant des performances inégalées pour une expérience utilisateur fluide. Doté d'un écran OLED brillant, l'iPhone 14 Pro Max offre aussi des couleurs vives, un contraste exceptionnel et des noirs profonds.

Gros avantage du smartphone, l’appareil photo de l'iPhone 14 Pro Max est conçu pour capturer des photos et des vidéos de qualité professionnelle. Vous bénéficiez d'une caméra principale de 12 mégapixels et de nombreuses fonctionnalités d'amélioration de l'image pour des clichés inoubliables.

En somme, l'iPhone 14 Pro Max est un smartphone puissant et sophistiqué qui vous offre des performances exceptionnelles, un superbe écran OLED, une qualité photo professionnelle et la fiabilité d'iOS 15.

Comment profiter de l’iPhone 14 Pro Max à moins de 30€/mois ?

Vous êtes intéressé par l’offre ? Pour profiter de ce smartphone exceptionnel en payant seulement 25,58€/mois pendant 24 mois, il vous suffit de vous rendre sur le site de Pixmania. Une fois sur la page de l’iPhone 14 Pro Max, rendez-vous dans la section “Choisir mon prix” et cochez la case “Double Reprise”.

Vous devrez ensuite renvoyer votre ancien smartphone à Pixmania pour profiter d’une promotion valable grâce à la reprise du mobile. Vous aurez finalement 24 mois pour profiter de votre iPhone 14 Pro Max. Après 24 mois, vous pourrez mettre à jour votre smartphone et profiter du nouvel iPhone en renvoyant votre iPhone 14 Pro Max à Pixmania.

Précisons que Pixmania propose également l’iPhone 14 Pro Max à :

41,47€/mois sur 24 mois avec la Reprise flexible qui inclut le renvoi de votre appareil dans 24 mois.

58,23€/mois sur 24 mois avec le Prix Standard sans aucune reprise.

Voir toutes les offres

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.

Offre valable uniquement en France métropolitaine. Prix sujet à variation, selon stock disponible. Crédit affecté, sans assurance, au TAEG fixe de 14.99% et au taux débiteur fixe de 14.05% par les partenaires de financement de Pixmania

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.