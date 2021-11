Profitez du Black Friday Fnac / Darty pour acheter le casque HyperX Cloud Alpha à moitié prix

Le Black Friday continue en cette journée de samedi. Parmi les bons plans qui valent vraiment le coup, il y a le casque gaming Pro Gaming HyperX Cloud Alpha proposé dans son coloris rouge et noir au prix inédit de 49,99 €. C'est du coté des enseignes de Darty et la Fnac qu'il faut se tourner pour en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Le Black Friday Fnac Darty est lancé depuis le vendredi 19 novembre 2021. On a vu jusqu'à présent de nombreux bons plans Black Friday qui valent vraiment le coup. Pour cette deuxième journée de promo, les deux enseignes proposent une offre exceptionnelle sur un casque pour les gamer. Le Pro Gaming HyperX Cloud Alpha sans sa robe rouge et noir et en effet affiché à 49,99 € au lieu de 99,99 €. Ce qui représente tout de même une remise de 50%.

A ce prix attractif, les stocks disponibles risquent de fondre comme neige au soleil. Ne tardez donc pas trop si vous êtes intéressés. Pour en venir au caractéristiques et fonctionnalité qu'offre ce casque Gaming, on retrouve un un câble tressé, amovible et très résistant. Son microphone amovible à suppression de bruit est également certifié par Discord et TeamSpeak.

L'assurance de bénéficier de remarquables communications interpersonnelles. Il offre aussi la possibilité de jouer sur plusieurs plateformes telles que sur les PC, PS4 et PS5, Xbox Series, Xbox One. Mais également sur tous les autres appareils équipés d'une connexion 3,5 mm, tout en profitant de la puissance et la clarté sonore de ce casque HyperX Cloud Alpha.

Lire aussi : Meilleurs casques gamer : quel modèle choisir ?