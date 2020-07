Profitez de ce deal B&You pour avoir un gros forfait mobile à petit prix

Jusqu’au 29 juillet 2020, vous pouvez profiter du forfait B&You 100 Go à 13,99 € par mois, sans engagement ni condition de durée. Pour 1 € de plus que le forfait 60 Go, vous avez 40 Go d’internet supplémentaires ainsi que 10 Go utilisable en Europe/DOM.

Pour riposter au forfait 80 Go de Red by SFR à 14 € et au forfait Sosh 100 Go à 16,99 €, B&You propose jusqu’au 29 juillet 2020 le forfait 100 Go, sans engagement à 13,99 € par mois. Une offre avec un tarif qui n’augmente pas même après la première année. Grâce à cette enveloppe confortable de données mobiles, vous pouvez aisément profiter de vos contenus multimédias favoris : streaming, téléchargement, partage de connexion avec un ordinateur, etc.

De plus, vous bénéficier d’un abonnement Spotify Premium gratuit pendant 3 mois pour écouter vos morceaux de musique où que vous soyez. Dans le forfait, on retrouve en plus des 100 Go de datas mobiles à utiliser en France Métropolitaine, une enveloppe de 10 Go utilisables en Europe et DOM, les appels & SMS/MMS illimités.

Disponible dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle ligne, vous avez également la possibilité de demander la portabilité de votre numéro de mobile actuel. Pour ce faire, vous devez renseigner votre code RIO lors du processus de souscription. Enfin, la carte SIM triple découpe est facturée 10 €, une seule fois lors de la commande.

