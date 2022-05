Profitez de l’iPhone 12 Pro 256Go à moins de 1000€ pour les French Days

Pour célébrer les French Days, Cdiscount propose notamment l’iPhone 12 Pro 256Go pour moins de 1000€. Découvrez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Ce sont les French Days depuis quelques jours et de nombreuses enseignes en profitent pour proposer des prix bas. Cdiscount ne fait pas exception à la règle et vous propose une multitude de bonnes affaires jusqu’au 9 mai prochain (inclus). Parmi elles, on trouve l’iPhone 12 Pro 256Go pour moins de 1000€ !

Oui, vous avez bien lu. En vous rendant dès maintenant sur le site de Cdiscount, vous pouvez profiter de l’iPhone 12 Pro pour seulement 999€ au lieu de 1079€.

L’iPhone 12 Pro : un smartphone performant avec une autonomie confortable

Sorti en octobre 2020, l’iPhone 12 Pro n’a pas pris une ride. Il est par exemple compatible avec le nouveau mobile 5G et propose un design réussi avec la fluidité de l’iOS, des performances exceptionnelles et une autonomie plus que confortable.

Ce dernier point est une vraie surprise ! En effet, Apple n’est pas connu pour les performances de ses batteries. Et pourtant, l’iPhone 12 Pro propose une autonomie tout à fait respectable et peut vous accompagner toute la journée sans faiblir.

Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Un écran de 6,1 pouces

Une résolution de 2532 x 1170 px

Un processeur Bionic Apple

3 capteurs photo de 12 Mpx

Une fréquence d’affichage 60Hz

La charge rapide 18 watts

En commandant ce smartphone dès maintenant chez Cdiscount, vous pouvez également profiter du paiement en 4 fois. Vous payez ainsi 4 mensualités de 255,72€ et vous profitez de suite d’un smartphone Apple de qualité.

Mais attention, comme précisé plus haut, cette offre n’est valable que pendant une durée limitée. Pour en profiter, il va donc falloir faire partie des plus rapides et se rendre dès maintenant sur le site de Cdiscount. Le site vous propose une multitude d’autres offres à prix mini pour les French Days.