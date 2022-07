Ryzen 5 5600G : le puissant processeur AMD est à 139,99 €

Bon plan à saisir sur le site Cdiscount à propos d'un puissant processeur de la marque AMD ! Actuellement, le Ryzen 5 5600G est proposé à moins de 140 euros. Toutes les informations à connaître sur ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Si vous êtes à la recherche d'un processeur pour votre ordinateur de type Gaming, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Sur le site Cdiscount, il est possible de se procurer le processeur AMD Ryzen 5 5600G à exactement 139,99 euros (frais de port offerts dans le cas d'une livraison du produit en point relais).

Pour information, il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le même processeur était vendu 50 euros plus cher au printemps dernier. À propos des caractéristiques techniques du produit, on retrouve un CPU de 6 cœurs, 12 threads, une mémoire cache L2 totale de 3 MB et une enveloppe thermique nominale de 65 W.

Conçu pour les PC tournant sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows (mais incompatible avec Windows 7/8/8.1) et Ubuntu, le processeur AMD Ryzen 5 5600G peut atteindre une fréquence maximale de 4,4 Ghz en mode boost et assure une compatibilité avec les cartes mères embarquant un socket AM4. Enfin, en vue de l'achat de l'AMD Ryzen 5 5600G, il est conseillé de faire une mise à jour du BIOS pour fonctionner avec ces cartes mères : A320 / A520 / B450 / B550 / X470 et X570.

