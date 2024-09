Prix sacrifié sur ce PC portable ACER Chromebook 314 à moins de 130€ chez Cdiscount !

En ce moment sur Cdiscount, vous pouvez vous offrir un ordinateur portable pour moins de 130 euros grâce à une promotion cumulée avec un code promo ! Ne cherchez pas ailleurs, vous ne trouverez pas moins cher. Retrouvez tous les détails de cette super offre et les caractéristiques de cet ordinateur portable dans cet article.

Vous avez besoin d’un PC portable mais vous avez un tout petit budget ? Vous cherchez un modèle pas cher pour votre enfant ? Vous faites des études et il vous manque un ordinateur pour prendre des notes ? Quelque soit votre situation, nous vous avons dégoté une promotion exceptionnelle sur le PC Portable ACER Chromebook 314.

Normalement, vous pouvez le trouver pour un prix déjà très abordable de 180 euros. Mais il est actuellement en promotion sur Cdiscount pour 159,99 euros. À cette baisse de prix s’ajoute un code promo de 30 euros : GOOGLE30. Vous pouvez donc vous l’offrir au final pour seulement 129,99 euros. En plus, la livraison est gratuite. Ce n’est pas tous les jours que vous aurez la possibilité d’acheter un PC portable neuf pour moins de 130 euros alors ne passez pas à côté de cette occasion en or !

Vous avez besoin en plus d’une sacoche de transport ? Aucun souci, vous avez la possibilité de choisir un pack qui comprend la sacoche pour seulement 10 euros de plus, soit un prix total de 139,99 euros pour le PC Portable ACER Chromebook 314 et sa sacoche de transport.

Un PC portable neuf pour moins de 130 euros !

Vous allez certainement vous demander comment il est possible de proposer un PC portable si peu cher. Vous craignez même peut-être qu’il soit trop daté et/ou pas assez puissant pour fonctionner correctement. Ce n’est pourtant pas le cas.

Il s’agit d’un Chromebook. Ce type d’ordinateur est conçu pour fonctionner avec Chrome OS, un système d’exploitation beaucoup plus léger, fluide et sécurisé que Windows. Moins gourmand en ressources, un Chromebook peut donc être équipé de composants un peu moins puissants et donc moins chers. C’est un type de PC portable parfait pour la bureautique ou pour un usage multimédia. Il sera aussi adapté pour les personnes qui ont peu de connaissances en informatique grâce à son fonctionnement simplifié.

Le PC Portable ACER Chromebook 314 (CB314-2H) est équipé d’un écran antireflet de 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Vous pourrez donc profiter confortablement de vos films et séries. Avec son poids plume de 1,5 kg, il est facile à transporter au quotidien dans votre sac.

Il tourne avec un processeur ARM 8 cœurs combiné à 4 Go de RAM et 32 Go de stockage. Peu énergivore, cet ordinateur portable offre une autonomie conséquente de 15 heures d’utilisation. Vous pourrez donc l’utiliser toute une journée sans vous soucier de devoir trouver une prise pour le recharger.

Côté connectique et connectivité, l'ACER Chromebook 314 propose : 1 USB Type A, 1 USB Type C, une prise casque/microphone 3.5 mm, une carte WiFi 802.11ac et du Bluetooth 5.0. Pour finir, ce modèle est équipé d’une webcam 720p pour pouvoir assister à des visioconférences dans les meilleures conditions.