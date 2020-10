La réparation d’un iPhone 12 coûtera beaucoup plus cher que celle d’un iPhone 11

On s’en doutait un peu, mais la nouvelle ne fait pas nécessairement plaisir : réparer l’écran de l’iPhone 12 hors garantie coûtera presque 100 euros de plus que sur l’iPhone 11. Un choix assumé par Apple, tandis que d’autres solutions existent pour soulager son portefeuille.

Apple vient de dévoiler les tarifs de réparation hors garantie de l’iPhone 12. Ces derniers vous donneront probablement envie de redoubler d’attention envers votre nouveau smartphone. Alors qu’il en coûtait 221 € pour réparer l’écran de son iPhone 11, il faudra désormais débourser 311 € pour les détenteurs du dernier téléphone d’Apple. Cette révélation n’en est cela dit pas vraiment une. La firme ayant remplacé l’écran LCD des derniers modèles par un écran OLED, ces prix tombent finalement sous le sens.

En attendant que la firme invente l’écran qui se répare tout seul, elle a tenu à rassurer ses futurs acheteurs : les nouveaux iPhone seront 4 fois plus résistants aux chutes, selon elle. On peut remercier les cristaux de céramique nanométriques incorporés dans le verre ainsi que le design spécialement réfléchi à cet effet pour cela. Autre point positif : les tarifs n’ont, eux, pas augmenté entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11 Pro, qui reste donc à 311 €.

Pour réparer votre iPhone 12, pensez AppleCare+ ou boutiques tierces

Pour ce qui est du remplacement de la batterie, Apple a gardé le même tarif depuis l’iPhone X : 75 €, pour l’iPhone 12 comme pour l’iPhone 12 Pro. Pour finir, les prix de réparation hors écran et batterie ont cette fois-ci augmenté, passant de 431 € pour l’iPhone 11 à 477 € pour l’iPhone 12. Le prix reste inchangé entre le 11 Pro et le 12 Pro, soit 591 €. Apple n’a pas encore communiqué de tarifs pour les iPhone 12 mini et Pro Max, mais nul doute que ces derniers ont également été revus à la hausse.

Rassurez-vous, la panique n’est pas encore de mise. Première bonne nouvelle : il reviendra probablement moins cher de réparer son téléphone dans une boutique tierce depuis qu’Apple a accepté de leur vendre des pièces détachées. Deuxième bonne nouvelle : l’AppleCare+ existe toujours. Pour la modique somme de 169 € pour l’iPhone 12 et 229 € pour le 12 Pro, ces derniers seront protégés deux ans contre deux dommages par an. En souscrivant à cette offre, il vous restera 29 € à payer pour les dommages à votre écran et 99 € pour tous les autres.