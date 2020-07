iPhone : écran cassé, batterie… Apple accepte enfin de vendre ses pièces détachées aux réparateurs tiers

Apple étend son programme de centre de réparation indépendant à trente-deux pays, dont la France. Dans les faits, cela signifie que la firme de Cupertino peut maintenant agréer des réparateurs tiers, qui auront accès aux pièces d’origine, aux outils officiels et à des modes d’emploi fournis par le constructeur.

Apple a décidé de lâcher du lest en ce qui concerne son service de réparation. Plus besoin de se rendre dans un Apple Store pour ensuite attendre des jours pour obtenir un rendez-vous pour réparer son iPhone. La marque ouvre en effet son programme de centre de réparation indépendant à trente-deux nouveaux pays, dont la France.

Ainsi, des entreprises non liées à Apple peuvent demander à se faire agréer par cette dernière. Cela signifie qu’une fois dans le programme, elles pourront proposer des réparations à des tarifs encadrés, mais surtout fiables.

En effet, le programme permet à ces sociétés de se procurer des pièces d’origines pour réparer des produits. Plus encore, des outils spéciaux, conçus et utilisés par Apple dans ces centres, seront fournis. Enfin, des formations seront proposées aux réparateurs, qui auront également accès à toute une documentation pour les aider dans les démarches.

Des réparateurs trouvables facilement

Ainsi, ils bénéficieront d’un savoir faire complémentaire et pourront réparer des produits endommagés avec tous les outils nécessaires. Ces centres agréés seront bien entendu signalés et trouvables sur le site d’Apple. Si vous smartphone a un souci, il sera possible de facilement le réparer sans avoir peur d’un service douteux ou inadapté.

Une manière de soulager les Apple Store et les centres de réparation de la marque. De même, l’utilisateur va y gagner en temps. Il ne sera pas nécessaire de trouver une boutique Apple, qui peut parfois se situer très loin de chez lui selon l’endroit où il habite en France.

A lire aussi – Test iPhone 11 Pro : Apple revient au top, mais à quel prix !

Car rappelons que les produits Apple ne sont pas exempts de défauts. On se rappelle que la marque de Cupertino avait subit une vague de retour sur ses MacBooks disposant du clavier papillon. Les touches ne fonctionnant plus, elle avait été obligée de remplacer nombre de clavier, saturant ainsi les centres de réparations.

Et vous, que pensez-vous de ce changement ? Seriez-vous apte à faire réparer votre smartphone chez une entreprise tierce ? Dites-le-nous dans les commentaires !