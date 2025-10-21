Le prix de l’iPad Air M3 est en forte baisse : l’offre à ne pas manquer !

L’iPad Air M3 profite d'une belle chute de prix en ce moment. Grâce à une réduction de près de 250 €, la tablette d'Apple est à son prix le plus bas.

Si vous recherchez un iPad puissant et polyvalent, appartenant à la dernière génération des tablettes d’Apple, l’iPad Air M3 est un excellent choix. Lancée à 719 € il y a quelques mois, la tablette haut de gamme est actuellement proposée sous la barre des 500 € sur Rakuten.

Ce prix est d’autant plus intéressant qu’il se rapproche de celui de l’iPad A16, un modèle d’entrée de gamme sorti aussi cette année. Comparé à ce dernier, l’iPad Air M3 offre des performances nettement supérieures, un meilleur écran, en plus d’être optimisé pour Apple Intelligence.

iPad Air M3 : 479 € au lieu de 719 €

L’iPad Air M3 est affiché à 479,99 € très exactement au lieu de 719,99 € sur Rakuten, ce qui représente une réduction de 33%. Vous économisez ainsi 240 €, ce qui est non négligeable pour une tablette d’Apple lancée tout récemment.

À cela s’ajoute une cagnotte de 4,80 €, créditée automatiquement sur votre compte fidélité. Avec cet avantage, l’iPad 2025 vous revient à 475,19 €. Notez que le produit est livré gratuitement par La Poste dans un délai de 3 à 7 jours.

Venons-en aux caractéristiques de la tablette : la puce M3 de l’iPad 2025 offre d’excellentes performances, y compris pour les tâches graphiques lourdes comme le montage vidéo. Elle est également optimisée pour l'IA et vous permet de profiter pleinement des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Son écran Liquid Retina de 11 pouces offre une définition de 2360 x 1640 px et arbore des bordures fines. Le capteur d’empreintes digitales (Touch ID) est placé sur le bouton d’alimentation. L’écran est par ailleurs compatible avec le stylet Apple Penci Pro, qui est vendu séparément.

Vous pourrez compléter cet accessoire si vous aimez dessiner ou prend des notes manuscrites sur tablette. L’iPad M3 est aussi compatible avec le clavier Magic Keyboard, vendu aussi en option. Enfin, la tablette dispose d’une batterie de 7600 mAh qui offre une autonomie confortable.