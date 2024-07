Samsung a levé le voile sur ses nouveaux écouteurs true-wireless. Deux modèles ont été présentés : les Galaxy Buds3 ainsi que les Galaxy Buds3 Pro. La marque coréenne a décidé de frapper fort cette année et revoyant de fond en comble sa copie avec un tout nouveau design.

Samsung a tenu son grand événement Unpacked à Paris et en a profité pour dévoiler ses nouveaux produits. Smartphones pliables, montres connectées, bague… mais aussi écouteurs sans fil ! Les Galaxy Buds3 et Buds3 Pro sont désormais officiels et veulent casser les codes de la gamme.

La plus grande nouveauté, c’est un design repensé de fond en comble. Exit les petites « boules » des Buds Pro 1 et 2, puisque cette fois, nous avons un design plus classique avec des tiges. Cela permet de mieux tenir dans l’oreille, mais aussi d’apporter le Press Control. La branche est de forme triangulaire pour permettre une meilleure préhension et le micro est placé tout au bout, afin de le rapprocher de la bouche. Le détail qui tue ? La présence de barres de Leds sur le modèle Pro, qui servent d’indicateurs de batterie. Le boîtier, quant à lui, adopte une forme rectangulaire avec un capot transparent. Un design qui rappelle ce qui se fait du côté de Cupertino. Notons que le modèle classique propose des écouteurs semi-ouverts tandis que les Pro sont des vrais intras.

Les Galaxy Buds3 de Samsung changent tout

Niveau design, Samsung a tout chamboulé, mais ce n’est pas le cas de l’excellente partie audio qui veut rester proche de ce qu’elle était sur les Buds 2 et Buds 2 Pro. Quelques ajustements ont tout de même été faits pour le confort, comme l’apparition d’un égaliseur dans l’application dédiée, la présence d’un test d’ajustement et un ANC à 33 décibels sur le modèle Pro. Ce dernier bénéficie également d’un ANC adaptatif que nous allons nous empresser de tester. On pourra aussi toujours compter sur le meilleur mode Son Environnant du marché.

Enfin, Samsung met évidemment une pincée d’IA dans ses écouteurs avec Galaxy AI. Ainsi, en mode écoute, ils permettent une traduction instantanée dans vos oreilles si quelqu’un vous parle dans une autre langue. Une feature très intéressante, mais malheureusement pas disponible à la sortie.

Les écouteurs seront disponibles dès le 24 juillet 2024 en coloris argent ou en blanc. Les Buds3 sont affichés à 179 euros tandis que les Buds3 Pro sont vendus à 249 euros. Une offre de précommande permet de bénéficier d’une coque de protection offerte.