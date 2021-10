Pixel 6/ 6 Pro : comment suivre la conférence de Google en direct dès 19h ?

Les Pixel 6/ 6 Pro sont en approche. Dans quelques heures, Google présentera une nouvelle génération de smartphones haut de gamme lors d'une conférence en ligne retransmise sur YouTube. La marque donne rendez-vous à ses fans ce soir dès 19h.

Après Apple, avec ses iPhone 13 et ses MacBook Pro, tous les regards vont désormais se tourner vers Google. Ce mardi 19 octobre 2021, le géant de Mountain View organise une conférence en ligne consacrée à une nouvelle génération de smartphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Intitulée “Google Presents : Pixel Fall Launch”, la conférence de ce soir sera retransmise en direct sur YouTube, une plateforme détenue par Google, et sur le site officiel du constructeur californien, à partir de 19H. Toute l'équipe de Phonandroid sera évidemment sur le pont pour suivre l'événement avec vous.

Quand et comment suivre la conférence Google dédiée aux Pixel 6 ?

Quand a lieu la présentation de Google ? : mardi 19 octobre 2021

: mardi 19 octobre 2021 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19h (heure française)

: à 19h (heure française) Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au dessus Combien de temps va durer le live : plus ou moins une heure

Que faut-il attendre de la conférence de Google ?

Comme le descriptif de la vidéo mise en ligne par Google le laisse entendre, la présentation sera exclusivement consacrée aux Pixel 6. “Nous vous présentons officiellement Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les smartphones Google entièrement repensés. Propulsés par Google Tensor, la première puce mobile personnalisée de Google, ils sont rapides, intelligents et sécurisés. Et ils s'adaptent à vous”, vante Google sur YouTube.

Pour l'heure, aucune fuite ne laisse entendre que Google profiterait de la conférence pour annoncer d'autres produits, comme des enceintes connectées. Cependant, Google annoncerait le Pixel Pass lors de la présentation. Il s'agit d'un abonnement tout-en-un qui regroupe tous les services de la firme, comme YouTube Premium.

Rendez-vous est donc pris à 19h00 pétantes ici même pour suivre avec nous la conférence de Google consacrée aux nouveaux Pixel 6. En attendant, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez de cette conférence et des nouveaux Pixel.