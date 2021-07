Motorola Edge 20 Pro officiel : zoom périscopique, SD870, 699 €, c’est un flagship killer en puissance

Quelques heures après avoir fuité, les Edge 20 ont été officialisés par Motorola. Trois modèles seront bien proposés : Edge 20, Edge20 Lite et Edge 20 Pro. Le dernier est évidemment le plus intéressant du trio avec une fiche technique premium et un prix de flagship killer. Realme, Vivo, Oppo et OnePlus n’ont qu’à bien se tenir !

Ce matin, nous rapportions dans nos colonnes une fuite relativement exhaustive sur la série Edge 20 de Motorola. Quelques heures plus tard, la marque a levé officiellement le voile sur les smartphones. Et autant dire qu’il y avait quelques surprises. Certes, la fuite avait vu juste sur l’identité des trois smartphones, Edge 20, Edge 20 Lite et Edge 20 Pro, ainsi que sur une partie de la fiche technique. Mais elle avait manqué quelques détails. Notamment sur le Edge 20 Pro qui n’a cessé d’attirer notre attention.

Motorola Edge 20 Pro : une fiche technique de flagship killer

Le Motorola Edge 20 Pro est clairement le plus intéressant du trio. C’est le plus puissant. C’est le plus cher. C’est le plus avancé. Mais ce ne sont pas les seules raisons de notre intérêt. D’abord, il est doté d’un SoC que nous avons appris à apprécier à la rédaction : le Snapdragon 870. C’est une version améliorée de l’excellent Snapdragon 865, offrant des performances assez proches (mais un peu en dessous quand même) du Snapdragon 888, sans les problèmes de surchauffe. Nous l’avons testé avec le Vivo X60 Pro et le Find X3 Neo, par exemple. Et nos retours étaient bons.

Le SoC est associé à 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ce qui est très bien vis-à-vis de la concurrence. Il y a, comme indiqué par les fuites, une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 30 watts (pour un cycle de charge qui devrait durer une heure environ (peut-être un peu plus). Il y a un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces, avec un taux de rafraichissement adaptatif de 144 Hz (échantillonnage à 576 Hz), compatible HDR10+, DCI-P3 et colorimétrie 10 bits. Bref, un écran qui joue la carte de l’équilibre et non de l’exubérance.

Photo 108 MP, zoom optique 5x, stabilisateur optique, vidéo 8K…

Côté photo, nous retrouvons un triple capteur photo, comme annoncé par les fuites. Les fuites avaient vu juste sur un point : le capteur principal est bien un modèle 108 mégapixels (qui combine 9 pixels pour n’en former qu’un seul gros de 1,8 micron). Il est bien accompagné d’un capteur 16 mégapixels avec objectif grand-angle qui prend en charge les macros. Mais, le dernier capteur n’est pas un modèle 2 mégapixels inutile. C’est un modèle 8 mégapixels avec téléobjectif périscopique ! Avec zoom optique 5x et zoom numérique 50x. Et stabilisé qui plus est. Si ça, ce n’est pas une bonne nouvelle. Nous nous doutions que la forme du capteur laissait entendre une petite surprise. Et ce fut le cas. Notez que le capteur selfie est bien un modèle 32 mégapixels.

Le tout est accompagné d’une nouvelle application photo avec un nouveau mode nuit, la captation 8K, les ralentis à 960 images par seconde, le zoom audio (grâce au petit micro que nous avons identifié ce matin) et tous les filtres chromatiques. Côté logiciel toujours, Motorola annonce l’arrivée de My UX, nouvelle interface Android « plus stock que stock », garantie sans doublon d’applications, mais enrichie de nombreuses fonctions de personnalisation. Le Edge 20 Pro est également compatible Ready For qui permet de connecter le smartphone à un ordinateur ou un téléviseur (comme le Moto G100, mais ici la connexion peut être sans fil).

Et puis, il y a le prix. 699 euros. Moins cher que les concurrents et moins cher qu’annoncé par les fuites. Le Edge 20 pro est donc une très bonne surprise de la part de Motorola. Agressive. Complète. Et premium. Nous avons évidemment hâte à la rédaction de le tester. Mais cela n’arrivera pas tout de suite puisque le smartphone ne sortira en France que le 10 septembre 2021.

Le Motorola Edge 20 est le plus fin des Moto

Continuons cette présentation des Edge 20 avec le modèle classique. Sur ce modèle, Motorola a préféré jouer la carte d’un bon équilibre sur la plate-forme et axer sur le design. Le smartphone est très fin (6,99 mm) et très léger. Il est le smartphone Motorola le plus fin jusqu'à présent. Et il est l’un des plus fins sur le segment 5G. Le Edge 20 profite de nombreux atouts de la déclinaison Pro : écran Full HD+ OLED 144 Hz de 6,7 pouces, triple capteur photo 108+16+8 mégapixels, capteur selfie 32 mégapixels, charge rapide 30 watts et compatibilité Ready For sans fil.

Il y a bien sûr des différences : batterie 4000 mAh (pour la finesse), zoom optique stabilisé 3x (et zoom numérique 30x), SoC Qualcomm Snapdragon 778G (pour éviter les surchauffes), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a aussi le prix : 499 euros, comme annoncé par les fuites. Le smartphone sera disponible à partir du 3 septembre, une semaine avant le Pro.

Motorola Edge 20 Lite : un champion de l'autonomie

Finissons enfin avec le Edge 20 Lite. Sur ce smartphone, les fuites avaient en très grande partie raison. Il n’y a donc pas de SoC Qualcomm dans ce modèle, mais un MediaTek Dimensity 720, un processeur très économe en énergie, associé à un modem 5G. Il est accompagné par 8 Go de RAM, 128 Go de stockage (extensible par microSD) et un écran OLED Full HD+ 90 Hz de 6,7 pouces.

Particularité principale de ce modèle : son énorme batterie de 5000 mAh, compatible heureusement charge rapide 30 watts. Motorola promet une charge complète en 80 minutes. Elle devrait offrir une autonomie de deux jours. Autre originalité par rapport aux autres modèles, il y a un connecteur mini jack 3,5 mm. Côté photo, nous retrouvons le capteur 108 mégapixels et le capteur selfie 32 mégapixels. Les deux autres sont un modèle 8 mégapixels pour les panoramas et les macros et un modèle 2 mégapixels pour le calcul des distances. Il est compatible Ready For, mais en version filaire seulement. Son prix en France sera de 369 euros (20 euros de plus que dans le reste de l’Europe). Il arrivera en France le 3 septembre.