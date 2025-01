Galaxy S25 : les nouvelles fonctionnalités IA dévoilées dans une vidéo promotionnelle de Samsung

À quelques jours de son lancement officiel prévu le 22 janvier, le Samsung Galaxy S25 fait déjà parler de lui. Une vidéo promotionnelle récemment divulguée par Android Headlines vient de dévoiler les innovations majeures de la nouvelle série, notamment en matière de photographie nocturne et d'intelligence artificielle.

La vidéo publiée par Android Headlines, mais qui a été retirée depuis à la demande de Samsung, est centrée sur le Galaxy S25 Ultra et l'interface One UI 7. Elle présente plusieurs fonctionnalités inédites. Parmi elles, « Now Brief », un nouvel outil d'information contextuelle accessible depuis l'écran de verrouillage, affiche les données essentielles du quotidien comme la qualité du sommeil et la météo.

L'intégration de Google Gemini, l'assistant IA de nouvelle génération, occupe sans trop de surprise une place centrale dans cette présentation. Cette collaboration renforce les capacités de Galaxy AI, la suite d'intelligence artificielle de Samsung, promettant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée.

Les Galaxy S25 vont miser sur la photo de nuit

La fonction « Nightography » bénéficie d'améliorations significatives pour les vidéos nocturnes. La démonstration comparative est particulièrement éloquente, révélant une différence notable entre les séquences capturées avec et sans cette technologie. Les images apparaissent plus lumineuses et détaillées dans l'obscurité.

Autre innovation majeure : l'Audio Eraser. Cette fonction, déjà popularisée par Google sur ses smartphones Pixel, permet désormais d'éliminer les bruits parasites des enregistrements vidéo, offrant ainsi une qualité sonore optimale.

La vidéo se conclut par un aperçu de la gamme complète, montrant trois appareils de dos et un de face. Contrairement aux spéculations initiales, le quatrième appareil ne serait pas le Galaxy S25 Slim mais simplement la face avant de l'Ultra, reconnaissable à la position de son haut-parleur. Pour rappel, le Galaxy S25 Slim ne devrait pas sortir en même temps que les autres à la fin du mois, mais plutôt au printemps.

Ces nouvelles fonctionnalités, principalement axées sur l'intelligence artificielle et l'amélioration de la capture multimédia, promettent une évolution significative de l’expérience utilisateur sur la série phare de Samsung. Comme l’année dernière, le constructeur coréen semble miser sur l'IA pour enrichir les fonctionnalités et se démarquer dans un marché toujours plus compétitif.