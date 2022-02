Un YouTubeur vole 440 000 euros de cryptomonnaies à ses abonnés et s’achète une Tesla !

Un YouTubeur populaire, présent sur Internet depuis les années 2010, vient d'arnaquer sa communauté de fans. Le vidéaste a mis sur pied une arnaque aux cryptomonnaies. Grâce à cette escroquerie, il a récupéré 500 000 dollars, soit approximativement 440 000 euros. Avec son butin, il s'est offert une voiture Tesla neuve.

D'après une enquête réalisée par Coffeezilla, un vidéaste qui se définit comme un “détective Internet exposant les escroqueries”, le YouTubeur Ice Poseidon a lancé une vaste arnaque aux cryptomonnaies baptisée CxCoin. Ice Poseidon, de son vrai nom Paul Denino, aurait mis sur pied un projet de devise numérique factice pour subtiliser l'argent de ses abonnés.

Sur le site web du projet, on peut lire : “Cxcoin construit une plateforme pour permettre aux streamers et aux créateurs de contenus d'obtenir une méthode sûre et facile d'obtenir de l'aide grâce aux cryptomonnaies avec un système de rachat automatique”. Le site, similaire à celui de bien d'autres shitcoins, promet “une transparence totale” et met en avant un outil permettant de faire des dons. Cxcoin encourage les internautes à verser du Bitcoin ou du Dogecoin.

Le YouTubeur admet avoir escroqué ses abonnés

Par le biais de plusieurs vidéos et d'un groupe sur Telegram, Paul Denino a encouragé ses abonnés à investir dans la cryptomonnaie. Une fois que ses followers ont déposé autour de 500 000 dollars, le vidéaste a simplement récupéré l'argent. Concrètement, Denino, qui a par le passé été banni de Twitch, a revendu l'intégralité de ses jetons. Le cours de la devise Cxcoin s'est écroulé presque instantanément. Elle ne vaut plus rien.

Contacté par Coffeezilla, Paul Denino ne s'est pas caché d'avoir volé l'argent de ses fans. “Le célèbre streamer Ice Poseidon a admis avoir pris plus de 500 000 $ à ses fans”, déclare Coffeezilla. Interrogé par ses soins, l'escroc se défend et affirme n'avoir aucun remord après son arnaque. “Une partie de la responsabilité incombe également à eux [aux fans], pour y avoir mis trop d'émotion. Parfois, vous devez veiller sur vous-même. Oui, je pourrais rendre l'argent, mais je vais veiller sur moi-même et ne pas le faire”, explique Paul Denino .

Avec l'argent subtilisé à ses fans, Ice Poseidon aurait d'ailleurs acheté une voiture électrique de la marque Tesla. Une vidéo publiée sur YouTube montre d'ailleurs le vidéaste se rendre chez le concessionnaire pour récupérer le véhicule. Dos au mur après l'enquête de Coffeezilla, le YouTubeur a fini par promettre de rendre une partie de son butin. Jusqu'ici, l'homme n'a reversé que 40 000 dollars.