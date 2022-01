YouTube : découvrez qui est le YouTubeur le mieux payé de 2021

Forbes vient de dévoiler la liste des YouTubeurs les mieux payés de l’année 2021, et le premier n’est autre que le plus important philanthrope de la plateforme Jimmy Donaldson, alias MrBeast.

Avec des noms connus comme Jake Paul et Ryan Kaji, la liste des 10 Youtubeurs les mieux payés de 2021 varie de 54 à 16 millions de dollars, le total atteignant 300 millions de dollars. En première place, on retrouve bien sûr MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson. MrBeast est l'un des plus grands noms de la communauté du streaming et est également l'un des créateurs de contenu YouTube les plus populaires au monde.

MrBeast a rapidement gagné en popularité dans le monde entier depuis le lancement de sa chaîne YouTube en 2012, et celle-ci compte aujourd’hui pas moins de 88,5 millions d’abonnés. Le YouTubeur de 23 ans a d’abord commencé comme beaucoup à l’époque par des vidéos gaming sur des jeux comme Call of Duty sur Minecraft, avant de finalement dédier sa carrière à la philanthropie. En 2021, Forbes estime ses gains à 54 millions de dollars sur la plateforme.

Après avoir gagné en popularité avec quelques vidéos virales, MrBeast s’est notamment joint à la compétition consistant à faire de PewDiePie la chaîne avec le plus grand nombre d’abonnés sur YouTube. MrBeast a également lancé un restaurant virtuel en 2020, MrBeast Burger. Beast Burger n’est autre qu’une application et un menu qui permettent aux fans de commander des repas portant la marque MrBeast auprès de 1 600 restaurants du pays qui se sont associés à lui pour exécuter les commandes.

MrBeast, le philanthrope de YouTube

Parmi les vidéos les plus populaires de MrBeast, le retrouve par exemple en train de passer 50 heures enterré vivant, compter jusqu’à 100 000 sans interruption pendant 44 heures ou encore mettre 100 millions de petites billes Orbeez dans le jardin de son ami. Néanmoins, la plus grande partie de ses vidéos ses dernières années le montrent en train de donner une grande partie de ses revus à des personnes dans le besoin.

En effet, on peut par exemple le découvrir achetant des magasins entiers puis donner les produits à des associations, ou encore ouvrir des magasins gratuits où aucun argent n’est nécessaire. Sa vidéo la plus populaire n’est autre que celle où le YouTubeur reproduit la série Squid Game en conditions réelles. Comme dans la série originale de Netflix, des centaines de personnes s’affrontent dans divers jeux d’enfants et le gagnant remporte 456 000 dollars.

Parmi les autres faits marquants de sa chaîne, Donaldson a également lancé sa propre organisation caritative, Beast Philanthropy. Il s'est associé à Mark Rober, ingénieur à la NASA, pour collecter des fonds afin de planter des millions d'arbres, sous le nom de Team Trees. En 2021, Le Youtuber a également contribué à collecter plus de 18,5 millions de dollars pour Team Seas, un programme visant à éliminer les déchets des océans.

Pour faire des vidéos toujours plus impressionnantes, MrBeast a dévoilé qu’il réinvestissait presque la totalité de ses revenus pour du contenu. Les dépenses mensuelles de Donaldson en matière de création de contenu avoisineraient les 4 millions de dollars par mois, ce qui porte son budget vidéo annuel total à 48 millions de dollars.

Qui sont les autres YouTubeurs les mieux rémunérés de 2021 ?

Voici la liste complète des YouTubeurs les mieux payés de l’année 2021, selon Forbes. Parmi eux, on retrouve notamment Logan Paul, le YouTubeur qui s’est fait arnaquer de 3 millions d’euros il y a quelques jours avec de fausses cartes Pokemon. Nous l’avions également vu il y a quelques semaines encastrer 15 GameBoy Color dans une table, ce qui n’a pas manqué de donner des nausées à tous les passionnés de rétro gaming.

MrBeast – 54 millions de dollars

Jake Paul – 45 millions de dollars

Markiplier – 38 millions de dollars

Rhett and Link – 30 millions de dollars

Unspeakable – 38.5 millions de dollars

Nastya – 28 millions de dollars

Ryan Kaji – 27 millions de dollars

Dude Perfect – 20 millions de dollars

Logan Paul – 18 millions de dollars

Preston Arsement – 16 millions de dollars

On peut voir que MrBeast est suivi de près par Jake Paul, qui n'est autre que le frère de Logan Paul. Forbes a estimé que Jake Paul a gagné 40 millions de dollars avant impôts grâce à ses trois combats de boxe l'année dernière, et il aurait gagné 5 millions de dollars supplémentaires grâce à ses autres activités, y compris ses vidéos sur YouTube.