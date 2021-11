Squid Game : les jeux de la série Netflix vont devenir réalité grâce à un youtubeur

Les jeux enfantins et pourtant ultra violents de Squid Game vont bientôt devenir une réalité. Surfant sur la popularité de la série phare de Netflix, le youtubeur aux 73 millions d'abonnés Mr. Beast a pour projet de reproduire le concours meurtrier mise en scène dans le show sud-coréen. Bien entendu, personne ne perdra la vie ici. En revanche, il y aura bien une récompense pour le vainqueur : 456 000 dollars !

Squid Game s'impose sans nul doute comme le phénomène de cette fin d'année. Il faut dire que la nouvelle phare série phare de Netflix explose tous les records. Le show sud-coréen est devenu le meilleur lancement de l'histoire de la plateforme, avec 111 millions de téléspectateurs en seulement un mois. Le succès de la série a d'ailleurs permis à Netflix d'engranger 4,4 millions d'abonnés supplémentaires et d'enregistrer un chiffre d'affaires record de 7,48 milliards de dollars sur le 3e trimestre 2021.

De fait, Netflix compte bien maintenir cet engouement autour sa nouvelle poule aux œufs d'or. Nous savons qu'un jeu vidéo adapté de la série est déjà en préparation, tout comme une saison 2, comme l'a récemment confirmé Hwang Dong-Hyul, le réalisateur et créateur de la série. Bien entendu, la plateforme de streaming n'est pas la seule à surfer sur la popularité de Squid Game.

Un youtubeur reproduit le concours de Squid Game

En effet, le youtubeur aux 73 millions d'abonnés Mr. Beast s'est lancé dans un projet pharaonique. Tout commence en octobre 2021 lorsque le vidéaste poste une vidéo devenu virale sur TikTok dans laquelle il annonce son souhaite de reproduire les jeux de la série, à condition que la vidéo en question dépasse les 10 millions de vues. Sans surprise, l'objectif est très vite atteint et Mr. Beast officialise donc le projet et annonce au passage que les candidats à ce Squid Game IRL (acronyme pour In Real Life ou Dans la vie réelle en français) seront sélectionnés au hasard parmi ses abonnés.

Bien entendu, pas d'armes à feu ou de jeux mortels à prévoir ici. Néanmoins, les 456 participants (comme dans la série) devront s'affronter durant plusieurs jeux d'adresse, de réflexion et autres. Et aux termes de ce concours, le gagnant pourra repartir avec 456 000 dollars, soit 394 000 euros ! Depuis le début du mois de novembre, le vidéaste a débuté les travaux avec ses équipes pour récréer les décors grandeur nature de la série. “Les décors de Squid Game sont en train d'être assemblés ! Souhaitons bonne chance aux 456 participants la semaine prochaine”, a-t-il annoncé ce 4n novembre sur Twitter.

Et ce dimanche, Mr. Beast a dévoilé dans une courte vidéo publiée sur le réseau social l'étendue du chantier, précisant au passage que “récréer les jeux de Squid Game coûte plus cher” qu'il ne pensait. En effet, le youtubeur a mis sur la table pas moins de deux millions de dollars pour faire cette idée folle une réalité. Ce concours Squid Game IRL doit normalement ouvrir ses portes la semaine prochaine.