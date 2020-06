Prime Video : Amazon prépare une application universelle pour Windows 10

Amazon prépare une application universelle de Prime Video destinée aux plates-formes Windows. Il s’agira de la première version native de Prime Video sur le système d’exploitation de Microsoft, dernier environnement où le service de vidéo à la demande n’est pas encore présent. Et ce malgré sa présence sur Xbox One depuis trois ans.

Le service Prime Video est aujourd’hui l’une des meilleures alternatives à Netflix. Développé par Amazon, le service de streaming propose comme la concurrence un catalogue constitué de films, de séries et de spectacles, dont une partie significative est exclusive. Gratuit pour les abonnés Amazon Prime, il a récemment évolué avec des contenus payants (même pour les abonnés), comme des chaînes premium (OCS, MGM, StarzPlay, TFOU Max, etc.) et des films récents en location ou à l’achat permanent.

Amazon Prime est disponible sur quasiment toutes les plates-formes possibles. Android, Android TV (avec certaines restrictions puisque les constructeurs se réservent le droit d’être compatibles) et Chromecast. macOS, tvOS, iOS et iPadOS. PlayStation 4 et Xbox One. Sans oublier pratiquement toutes les Box ASDL et fibre des opérateurs français, ainsi que les appareils développés par Amazon (Fire TV Stick et Fire Tablet). Dans cette longue liste, un seul système d’exploitation manque à l’appel.

Une application universelle pour Windows 10

Il s’agit de Windows 10 de Microsoft. Cette absence est relativement étonnante, puisque cet OS anime la très grande majorité des ordinateurs personnels dans le monde. Elle est d’autant plus étonnante que la Xbox One, qui fonctionne sur le même noyau que Windows 10, accueille une application native depuis 2017. Mais une nouvelle fuite affirme qu’Amazon devrait corriger très rapidement cet oubli.

Le site italien Aggionamenti Lumia a publié un article avec l’image qui accompagne cet article. Il s’agit d’une capture d’écran du Windows Store où une application Prime Video est brièvement apparue. Le rédacteur de l’article a profité de l’occasion pour l’installer et pour explorer son arborescence, laquelle reprend celle des autres versions de l’application.

Selon le site italien, il s’agit d’une application universelle. Comprenez qu’elle devrait fonctionner nativement sur toutes les déclinaisons de Windows 10, que ce soit sur un PC de bureau, une tablette ou tout appareil hybride. Et Windows 10X devrait évidemment être de la partie. Toutes les fonctionnalités sont présentes : moteur de recherche, achats et locations de film, souscription aux chaînes payantes, etc. Voilà qui devrait ravir ceux qui, encore aujourd’hui, doivent ouvrir leur navigateur web pour accéder à Prime Video.

Source : Aggiornamenti Lumia