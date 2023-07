Prime Day : double promotion sur les nettoyeurs de sol Tineco Floor One S3 et S5

Les nettoyeurs de sol sec/humide sont très efficaces au quotidien pour vous permettre de garder votre maison ou votre appartement dans un état impeccable. La marque Tineco propose deux modèles, Floor One S3 et S5, qui bénéficient en ce moment d’une double promotion sur Amazon à l’occasion du Prime Day. Une opportunité à ne pas rater !

Pour avoir des sols propres à la maison, il faut généralement passer l’aspirateur puis passer la serpillière. Si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie, ça peut vite devenir un enfer, et si vous êtes maniaque, alors là c'est fichu. Heureusement, il existe des appareils qui permettent de nettoyer vos sols beaucoup plus facilement et rapidement. La marque Tineco est le spécialiste des aspirateurs eau et poussière avec le Tineco Floor One S3 et le Tineco Floor One S5.

À l’occasion du Prime Day Amazon, il est possible de les offrir à moindre coût grâce à une double promotion sur les deux modèles. Ainsi, le Tineco Floor One S3, normalement en vente pour 409 euros, voit son prix baisser de 32% et bénéficie en plus d’un coupon de réduction de 21 euros. Son prix chute ainsi à seulement 258 euros ! Idem pour le Tineco Floor One S5, normalement affiché à 519 euros, en cumulant la réduction de 27% avec un coupon de réduction de 26 euros, vous obtenez un prix de vente final de 352,87 euros.

LE NETTOYEUR SEC/HUMIDE TINECO FLOOR ONE S3

Le Tineco Floor One S3 est un appareil capable de détecter automatiquement le niveau d’eau et d’aspiration à utiliser pour nettoyer efficacement votre sol grâce au capteur iLoop. Un écran LED et des indications vocales vous permettent de suivre en direct le nettoyage en cours. Mais il se connecte aussi en WiFi pour pouvoir consulter par la suite toutes les données des nettoyages effectués.

Un système de réservoirs séparés pour l’eau propre et l’eau sale vous permet de nettoyer toujours vos sols avec de l’eau clair. Sa brosse auto-nettoyante est également très pratique pour ne pas avoir à la laver à la main après chaque passage. Enfin, il bénéficie d’une autonomie de 35 minutes.

L’ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE TINECO FLOOR ONE S5

Autre modèle disponible chez Tineco, le Floor One S5 est une version améliorée du S3. S’il reprend une grande partie des qualités du S3 avec le capteur intelligent iLoop, l’écran LED, les indications vocales, la connexion WiFi, la brosse autonettoyante ou encore l’autonomie de 35 minutes, il offre en plus des réservoirs plus grands (0,8L contre 0,6L pour l’eau propre et 0,7L contre 0,5L pour l’eau sale) et un système de nettoyage des bords améliorés avec une conception de brosse exclusive.

Quel que soit votre choix entre le S3 et le S5, vous aurez un appareil polyvalent, simple et efficace pour laver et aspirer vos sols en un seul passage. Ces offres sont réservées aux membres d'Amazon Prime. Si vous n'êtes pas encore abonné, pas de panique. Vous pouvez devenir membre dès à présent en profiter de l'offre des 30 jours d'essai offerte.

