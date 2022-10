Prime Day : Apple Watch SE 2021 GPS + Cellular à moins de 300€

Les offres exceptionnelles continuent pour les membres Prime chez Amazon ! Les Apple Watch sont bien souvent proposées à des prix prohibitifs, surtout les modèles GPS + Cellular. Jusqu’à demain et dans la limite des stocks disponibles, vous pouvez vous offrir une Apple Watch SE 2021 GPS + Cellular pour seulement 289 euros.

La deuxième édition du Prime Day 2022 vient tout juste de démarrer. Pendant deux jours, vous pouvez bénéficier d’offres promotionnelles si vous êtes membre Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas encore, vous pouvez accéder aux offres gratuitement en activant votre offre d’essai Prime.

Cette offre concerne l’une des smartwatch les plus vendues du moment : l’Apple Watch SE. Alors que l’Apple Watch SE 2 vient de sortir, c’est l’occasion de profiter d’un prix sacrifié sur le modèle 2021. Habituellement en vente au prix de 369 euros, la version GPS + Cellular, boîtier aluminium gris sidéral 44 mm et bracelet Sport minuit, bénéficie d’une réduction de 22% et passe à 289 euros.

La montre connectée d'Apple dispose d'un bel écran Retina OLED LTPO qui offre une résolution de 324 x 394 pixels. D’un point de vue connectivité, elle dispose de la norme WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz et du Bluetooth 5.0. L’autonomie est assurée avec une batterie au lithiumion rechargeable intégrée qui permet une durée maximale d’utilisation de 18 heures.

Bien qu’il s’agisse du modèle d’entrée de gamme, l’Apple Watch SE bénéficie de nombreuses fonctionnalités. On retrouve notamment la boussole, l'altimètre, la résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, le capteur optique de fréquence cardiaque de 2e génération, l'accéléromètre, le gyroscope et le capteur de luminosité ambiante.

Cette version GPS + Cellular permet de passer des appels, d’échanger des messages et d’obtenir des itinéraires sans votre téléphone. Elle sera particulièrement appréciée des sportifs qui souhaitent courir sans avoir à prendre avec eux leur iPhone.