Prime Day 2021 : la sonnette Ring Video Doorbell Wired est à un bon prix

La sonnette Ring Video Doorbell Wired fait l'objet d'une bonne affaire à l'approche de la saison estivale. L'accessoire fabriqué par Amazon est en effet vendu avec 34% de réduction. Et cette offre s'inscrit dans le cadre du Prime Day.

L'édition 2021 du Prime Day n'a pas encore commencé mais Amazon a déjà mis quelques offres en avant-première pour ses membres Prime, comme les kits alarme Ring.

À quelques jours de l'événement, le géant du commerce en ligne vend également sa sonnette Ring Video Doorbell Wired à 39 euros au lieu de 59 euros ; soit une remise immédiate de 20 euros de la part du site marchand. Les frais de port sont bien évidemment offerts et l'offre promotionnelle prend fin le mardi 22 juin prochain. Et pour information, l'achat permet d'avoir un essai gratuit de 90 jours à l'abonnement Ring Protect.

Pour en revenir au produit d'Amazon, la sonnette filaire dispose d'une résolution HD 1080p avec système audio bidirectionnel, d'une détection de mouvements avancée, d'une connectivité 2,4 GHz standard et des paramètres de confidentialité personnalisables. Il est possible de recevoir des notifications instantanées directement sur son téléphone, son appareil Alexa ou son Ring Chime quand un visiteur appuie sur la sonnette ou déclenche les détecteurs de mouvements. Enfin, le Ring Video Doorbell Wired est notamment fourni avec des outils et vis d'installation, un guide de démarrage rapide et un autocollant d'avertissement.