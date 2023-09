Starfield est bourré de bugs, mais Bethesda affirme que c’est fait exprès

A l'image des précédents jeux en monde ouvert développés par Bethesda, Starfield a évidemment son lot de bugs. Mais d'après Pete Hines, éditeur en chef du studio, conserver certaines de ces bizarreries permet d'entretenir le charme et le “chaos” du titre.

Si vous avez déjà joué aux précédents mondes ouverts développés par Bethesda, que ce soit Skyrim ou encore Fallout 4, vous savez que les équipes du studio sont réputées pour créer des univers détaillés dans lesquels on aime se perdre… Des univers aussi particulièrement buggés. Cette réputation, Bethesda la traîne depuis des années et des années, ce qui lui a valu le surnom de Bugthesda de la part des joueurs.

Forcément, avec la sortie évènement de Starfield ce 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series X/S, leur toute nouvelle licence depuis plus de 20 ans, le studio américain était attendu au tournant sur ce point. Et si techniquement, le jeu ne sortira officiellement que ce mercredi, le titre est d'ores et déjà entre les mains de la presse, des influenceurs sans oublier les joueurs qui ont précommandé les éditions Collector du jeu (accès anticipé dès ce 1er septembre).

Starfield est buggé, c'est indéniable

De notre côté, nous sommes également en possession du jeu depuis quelques jours, et après une dizaine d'heures passées à explorer les systèmes solaires, nous pouvons le confirmer : oui, Starfield a des bugs. Néanmoins et rendons à César ce qui est à César, Starfield reste la production Bethesda la plus aboutie et la plus peaufinée sortie à ce jour.

Oui, nous avons rencontré quelques bugs, à l'image de ces objets qui se mettent soudainement à voler partout dans une pièce, aux têtes des PNJ qui disparaissent subitement lors des dialogues, les corps des ennemis qui partent dans tous les sens une fois tués… Nos compagnons ont également trouvé le moyen de respirer dans le vide, puisqu'il arrive très, très souvent qu'ils sortent dans l'espace sans enfiler de combinaison.

Pour Bethesda, les bugs font partie du charme de leurs jeux

De notre avis, tous ces bugs prêtent plus à sourire qu'autre chose, et ne viennent jamais réellement ruiner l'expérience de jeu (pas de crash ou de sauvegardes corrompues par exemple). L'immersion en prend évidemment un coup, mais c'est tout. Et pour Pete Hines, éditeur en chef de Bethesda, les bugs font partie du charme de leurs productions. Dans une interview accordée à nos confrères de Gamesindustry.biz, le cadre suggère que les bugs sont moins importants que la sensation de liberté offerte aux joueurs :

“Bethesda Game Studios est réputé pour les choses qui se produisent dans ses jeux, c'est vrai. Ce que les gens oublient trop souvent, c'est qu'une partie de ces évènements est intentionnelle, ce qui signifie que nous acceptons le chaos. Nous pourrions faire un jeu plus sûr, moins buggé, moins risqué si nous le voulions. Mais ce que nous essayons de mettre en avant, c'est la liberté du joueur. Oui, il y aura quelques petites choses ici et là où votre compagnon se tiendra parfois un peu trop près de vous, mais la liberté que vous obtenez et les choses qui se produisent à cause de cela, nous les aimons absolument et nous les embrassons”, assure Pete Hines.

Il poursuit : “Bien sûr, il y a des bugs. Mais cela nuit-il à votre expérience ? Ou est-ce que vous avez un jeu cohérent et amusant auquel vous ne pouvez pas vous arrêter de jouer et expérimenter ?”. Et vous, que pensez-vous du point de vue de Pete Hines ? Que les bugs font volontairement partie intégrante des jeux Bethesda ou qu'il s'agit d'une belle esbroufe de la part du responsable pour justifier les bizarreries présentes dans Starfield et les précédents titres du studio ? Dites-le-nous dans les commentaires.