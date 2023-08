Starfield : le joueur qui a partagé 45 minutes du jeu est derrière les barreaux

Celui qui est devenu l'ennemi numéro 1 à abattre chez Bethesda en partageant les 45 premières minutes de Starfield sur le web vient tout juste d'être arrêté par la police américaine. Malgré ses excuses auprès de Todd Howard (le patron du studio), l'homme n'échappera pas à la justice.

Nous vous avons mis en garde il y a quelques jours : de nombreux extraits de Starfield circulent déjà sur le web, notamment les premières minutes du jeu, mais aussi des phases de combat ou d'exploration. En cherchant un peu sur Reddit, YouTube et consorts, il était même possible de trouver les 45 premières minutes de l'aventure.

On doit cette fuite scandaleuse avec un joueur qui avait réussi à mettre la main sur une copie physique du jeu. N'ayant visiblement pas la lumière à tous les étages, l'homme s'était même filmé face caméra en train de tester le jeu. Autant dire qu'il n'était qu'une question de temps avant que la police ne lui mette le grappin dessus.

Le leaker de Starfield est entre les mains de la police

Justement, le leaker présumé, un homme âgé de 29 ans prénommé Darin Harris, vient d'être arrêté par le bureau du Shérif du Comté de Shelby, dans le Tennessee (Etats-Unis) ce 24 août 2023. Plusieurs charges ont été retenus contre lui, à savoir :

vols de marchandises dont la valeur est estimée entre 2 500 et 10 000 dollars

vols de marchandises dont la valeur est inférieure à 10 000 dollars

Possession de cannabis

Après enquête, il s'avère que Darin Harris a volé plusieurs copies de Starfield, y compris des versions collector Constellation, dans un entrepôt dans lequel il travaillait. Il a ensuite proposé à la vente ces exemplaires obtenus illégalement sur le site de e-commerce japonais Mercari, à des prix fixés entre 70 et 650 dollars.

Précisons que malgré son arrestation, les extraits du jeu partagés par Harris sont toujours en ligne sur YouTube et certains réseaux sociaux comme Reddit et X. De fait et si vous voulez éviter d'être spoilés, on vous invite évidemment à la plus grande prudence sur ses services. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les sanctions prononcées à l'encontre du leaker.

Pour rappel, Starfield doit débarquer sur PC et Xbox Series X/S dès ce 6 septembre 2023. Le RPG spatial de Bethesda sera également disponible dès le jour de la sortie sur le Xbox Game Pass. Notez que le jeu semble déjà avoir un effet bénéfique sur les ventes de la Xbox Series X, qui ont subitement explosé sur Amazon USA.

Source : Eurogamer