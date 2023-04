Windows 11 recule face à Windows 10 chez les joueurs sur Steam

Fait assez étonnant, la part de marché de Windows 11 a vraisemblablement reculé le mois dernier chez les joueurs, si l’on en croit la dernière enquête de Steam, mais tout cela a peut-être une explication.

Selon la dernière enquête Steam Hardware and Software Survey du mois de mars, de plus en plus de joueurs sur PC adopteraient Windows 10, et non la dernière version Windows 11. En effet, d’après les chiffres de Steam, la part de marché de cette dernière est même en train de reculer, alors qu’on sait que son adoption sur les PC en général est certes lente, mais en constant progrès.

D’après le rapport de Steam, l'utilisation de Windows 10 a augmenté de 10,40 % pour atteindre 73,85 %. De son côté, l’utilisation de Windows 11 a chuté de 7,92 % dans le même temps pour atteindre 22,41 %. Le mois précédent, Windows 11 avait pourtant franchi pour la première fois la barre des 30 %, avant d'être repoussé à moins de 23 % ce mois-ci.

La part de marché de Windows 11 diminue, on sait peut-être pourquoi

Comme à chaque fois, Valve ne fournit aucune explication sur ces statistiques, mais il est peu probable que la part de marché de Windows 11 ait réellement diminué. L’explication d’un tel écart serait finalement assez simple.

On sait que Valve ne collecte pas automatiquement les statistiques relatives au matériel et au logiciel. En effet, l’entreprise se contente d'afficher des messages aux utilisateurs de Steam pour leur demander de fournir volontairement ces informations. Tous les utilisateurs de Steam ne voient donc pas l'invitation chaque mois et encore moins d'entre eux y participent.

Au mois de mars, il se peut donc que le message ait été envoyé à un plus grand nombre d’utilisateurs de Windows 10 que le mois précédent, ce qui expliquerait la popularité en hausse de 10 % pour l’ancienne version de l’OS de Microsoft.

Il est également possible que Valve ait augmenté le nombre d'invites, ce qui profiterait aux systèmes d'exploitation les plus utilisés. D’après les données de Statcounter, en janvier 2023, Windows 10 comptait toujours 68,75% de part de marché, ce qui correspond à peu près aux données relayées par Steam. Cela expliquerait également pourquoi Linux et macOS ont vu leur utilisation diminuer.