Pour Noël, le réveil connecté Lenovo Smart 2 est de retour à un bon prix

Pour Noël, le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 est de retour à un bon prix. C'est du coté de l'enseigne Boulanger qu'il faut se rendre pour profiter de ce nouveau bon plan qui permet de l'acheter à 39,99 € au lieu de 69,99 € en moyenne. Une belle idée cadeau à mettre sous le sapin.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle offre à saisir sur le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 à quelques jours de Noël. Boulanger le propose au même tarif que lors de la dernière édition du Black Friday, à savoir 39,99 € au lieu de 69,99 €. Cela représente une remise non négligeable de 42%. Si l'offre vous intéresse, nous vous conseillons de ne pas trop tarder puisque les pièces en stock risque de vite s'épuiser.

Pour en venir aux caractéristiques techniques de ce réveil connecté Lenovo Smart Clock 2, ce dernier vous permettra de vous réveiller au son de votre musique préférée, mais pas seulement. En effet, le Lenovo Smart Clock 2 fait aussi office d'enceinte connectée intelligente. Ce dernier embarque l'assistant vocal Google et peut être utiliser afin de contrôler vocalement de nombreux appareils pris en charge.

Parmi les technologies qu'embarque cet appareil connecté, on retrouve le Wifi ainsi que le Bluetooth qui assurent une connexion stable et sécurisée sans fil. L'écran IPS dont il est doté est tactile et d'une diagonale de 4 pouces. Enfin, la partie hardware se compose de 1 Go de mémoire RAM, d'un processeur Mediatek 8167S et d'une mémoire interne de 8 Go sans oublier ce pour quoi il est initialement conçu, une fonction réveil intégrée.