Pour les soldes Darty, le casque Bluetooth Sennheiser HD 458BT chute à 74,99 €

Pour les soldes d'hiver 2022 chez Darty, il est possible d'acheter le casque audio Bluetooth Sennheiser HD 458BT à un prix inédit. Alors qu'il faut généralement débourser la somme de 99,99 € pour l'acheter, une réduction de 25% fait chuter son prix à seulement 74,99 €. Un bon plan à saisir au plus vite, valable dans la limité des stocks disponibles.

Pour en venir à ses fonctionnalités, ce casque audio arceau circum-auriculaire de type fermé est doté de la technologie de réduction de bruit active. Très endurant, il offre jusqu'à 30 heures d'autonomie et embarque également les connexions sans fil Bluetooth 5.0, aptX et NFC. Enfin, on retrouve aussi un microphone et télécommande intégrés pour passer et recevoir des appels.

Enfin, il est facilement transportable et très léger puisqu'il ne pèse que 238 grammes. Pour terminer, le casque est vendu avec un câble de rechargement USB-C, un câble audio Jack 3,5mm et une housse de transport.

