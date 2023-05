Pour les French Days, Emma baisse le prix de son tout nouveau matelas Hybride II ultra confort de 40 %

Nous passons environ un tiers de nos journées au lit, alors autant faire en sorte d’être le plus confortable possible lorsque nous nous reposons. Les très bons matelas, épais, ergonomiques, à mémoire de forme, respirables et dotés de matériaux premium, sont souvent très chers. Mais durant les French Days, vous allez pouvoir vous faire plaisir en vous offrant une literie de la marque Emma à moindre coût, et notamment le tout dernier modèle de matelas Hybride II.

Les French Days sont l’occasion de faire de bonnes affaires, et pas seulement pour s’offrir un nouveau smartphone, un téléviseur ou du matériel audio. Parce qu’une bonne qualité de sommeil est primordiale pour affronter les défis qui nous attendent au quotidien, nous ne pouvons que vous recommander d’investir dans une literie confortable, qui vous permettra de reposer au mieux corps et esprit.

L’une des marques les plus reconnues dans ce secteur est Emma, une société allemande qui s’est rapidement imposée sur le marché européen grâce à ses produits haut de gamme. Emma vient tout juste de lancer un nouveau modèle de matelas, le Hybride II, nouvelle génération du célèbre Emma Hybride. Ce dernier a fait ses preuves et son successeur est encore meilleur. C’est justement le moment de craquer puisque des promotions très intéressantes sont proposées dans le cadre des French Days.

Jusqu’à 40 % de réduction et des avantages

Depuis quelques années maintenant, au printemps, de nombreux commerçants français participent aux French Days. Et si bon nombre d’entre nous en profitent pour renouveler leurs appareils électroniques, l’événement peut aussi permettre de réaliser de belles économies sur d’autres objets très utiles, comme les matelas.

Jusqu’au 8 mai 2023, Emma offre de nombreuses baisses de prix sur ses produits phares, dont le fameux nouveau matelas Hybride II. La réduction tarifaire est particulièrement importante puisqu’elle peut atteindre jusqu’à 40 % du prix de base. C’est le cas de l’ensemble Prêt à Rêver Premium, comprenant un matelas Emma Hybride II, un lit à ressorts Premium, deux oreillers Original Premium, un protège-matelas, ainsi qu’une couette. Le tout est donc presque à moitié prix lors de ces prochains jours, de quoi se constituer une literie de très haute facture à prix doux.

Et si vous n’êtes intéressé que par le matelas Emma Hybride II, celui-ci fait également l’objet d’une réduction de 40 % : fini le mal de dos en vous réveillant, vous allez enfin pouvoir dormir dans de bonnes conditions.

DÉCOUVREZ LES OFFRES LITERIE DE EMMA

DÉCOUVREZ LES MATELAS EMMA

DÉCOUVREZ LES ENSEMBLES EMMA

Emma offre à ses clients des conditions d’achat optimales. La marque propose le paiement fractionné jusqu’à 12 fois sans frais, la livraison et le retour gratuits, ainsi que la reprise de votre ancien matelas pour que vous n’ayez pas besoin de vous embêter à vous en débarrasser par vous-même. Les acheteurs bénéficient également de 100 nuits d'essai pour avoir le temps d’essayer leurs nouveaux matelas, lits, sommiers et canapés. Et en cas d’insatisfaction, ils peuvent demander un retour et un remboursement du produit. Le matelas Hybride II est garanti dix ans, assurant de sa durabilité. Emma a aussi obtenu le prix du Service Client de l'Année 2022 pour la catégorie Distribution de produits de literie.

COMMANDEZ LE MATELAS EMMA HYBRIDE II À – 40 %

COMMANDEZ PRÊT À RÊVER PREMIUM À – 40 %

7 zones ergonomiques et mousse à mémoire de forme

Testé par le magazine de consommateurs Que-Choisir, le matelas Emma Hybride II a reçu la meilleure note du classement de l’entité, détrônant son prédécesseur, le Emma Hybride premier du nom. Cette nouvelle génération améliore encore une formule déjà très convaincante, avec l’intégration d’une technologie dernier cri baptisée Edge-to-Edge. Celle-ci consiste en des ressorts ensachés qui vont contribuer à maximiser la circulation de l'air, ce qui permet de rafraîchir le corps et donc d’améliorer le sommeil. Pour améliorer la respirabilité du matelas, Emma a misé sur des ressorts plus grands, atteignant 19,5 cm au lieu de 12 cm. Les ressorts ensachés perfectionnent aussi le confort de l’utilisateur en s'adaptant à sa colonne vertébrale, générant un sommeil réparateur plus long et plus profond.

Le matelas Hybride II dispose de sept zones ergonomiques de confort (contre cinq sur l’ancien modèle) et d'une mousse à mémoire de forme. Grâce à sa conception, le matelas s'adapte immédiatement à la forme de votre corps, jouit d’une meilleure répartition de la pression, et offre un soutien ferme à votre dos, alors que le reste du corps est enveloppé d'une sensation plus douce. La mousse à mémoire de forme est associée à une mousse Point Elastic Airgocell, qui absorbe et évacue l'excès de chaleur corporelle, ainsi qu’à une mousse HRX, qui vous soutient avec le niveau de fermeté dont vous avez besoin, sans qu’il n’y ait de creux ni de bosses. Bougez et changez de position de sommeil autant que vous le souhaitez, cette mousse HRX s’adapte automatiquement pour assurer le meilleur confort.

Avec la combinaison entre les ressorts ensachés Edge-to-Edge et les mousses utilisées, ce nouveau matelas propose à la fois un soutien important et un confort inégalé, quelle que soit la position que vous adoptez pour dormir. Le fait que les ressorts soient indépendants assure une stabilité en position latérale, et ce même sur les côtés ou jusqu’aux coins du matelas. La couche de stabilisation, située tout en bas, permet de donner une base solide et durable au matelas, et de mettre en valeur toutes les autres couches qui composent le Emma Hybride II.

En plus d’améliorer notre sommeil, ce modèle de matelas est aussi respectueux de l’environnement. Emma a remplacé les matériaux à forte intensité de carbone, comme la mousse, par des matériaux plus durables, comme l'acier. La couche centrale de ressorts ensachés est par exemple constituée à 70 % d'acier recyclé. Elle utilise en outre 79 % de mousse en moins que les autres matelas en mousse standards. Le cœur du matelas Hybride II devient ainsi le plus écologique de la marque, avec une réduction de 54 % des émissions de carbone à la clé.

La housse du matelas est déhoussable. Elle est composée de 94 % de polyester et 6 % de polypropylène.

DÉCOUVREZ LES OFFRES LITERIE DE EMMA

DÉCOUVREZ LES MATELAS EMMA

DÉCOUVREZ LES ENSEMBLES EMMA

COMMANDEZ LE MATELAS EMMA HYBRIDE II À – 40 %

COMMANDEZ PRÊT À RÊVER PREMIUM À – 40 %

Cet article est une publication sponsorisée par Emma.