Pour fabriquer des routes sur la Lune, il suffit d’une loupe et de la poussière

Pour préparer la future base lunaire, des scientifiques ont mis au point une méthode afin de créer des pavés directement à partir de la poussière présente sur la Lune. Il leur suffit… D'une grosse loupe.

Il va s'en passer des choses sur la Lune. D'ici 2040, la NASA veut installer une base sur le satellite de la Terre et cela nécessite une logistique à toute épreuve. Entre l'alimentation en électricité des installations avec des graines nucléaires ou l'élevage de poissons pour nourrir les équipes sur place, les scientifiques ont de quoi faire pour préparer les missions. Un ennemi naturel omniprésent sur la Lune pourrait bien perturber la fête cependant : la poussière. Extrêmement fine, abrasive et collante, elle s'insinue partout, fait surchauffer les appareils et érode même les combinaisons spatiales.

Les personnes sur place vont plus souvent rouler que marcher, elles vont donc déplacer beaucoup de régolithe, l'autre nom de la poussière lunaire. Afin d'y remédier, il faut faire comme sur Terre : fabriquer des routes. Pour cela, des scientifiques allemands et autrichiens ont eu une idée simple et très efficace, créer des pavés en chauffant directement la poussière lunaire présente au sol. En guide de test du concept, ils utilisent du régolithe artificiel et un laser dont le rayon fait 4,5 cm de diamètre. Résultat : la poussière finie par fondre et créée un pavé triangulaire d'environ 20 cm de côté pour 1,8 cm d'épaisseur.

Fabriquer des pavés sur la Lune peut se faire en chauffant de la poussière

Advenit Makayan, ingénieur ingénieur en fabrication avancée à l'Agence Spatiale Européenne (ESA), explique que “le matériau final est semblable au verre et fragile, mais sera principalement sujet à des pressions allant vers le bas. Même s'il se brise, nous pouvons continuer à l'utiliser, en le réparant si nécessaire”. S'il faut une surface plus solide, les équipes peuvent empiler les couches de pavés.

Pour fabriquer des routes sur le Lune, il n'est pas question d'utiliser un laser comme en laboratoire cependant. Sur place, c'est une lentille de Fresnel qui sera utilisée. Imaginez une loupe de plusieurs mètres de diamètre concentrant la lumière du soleil en un point précis. Avec ce procédé, les équipes estiment que construire une aire d'atterrissage de 100 m² avec des pavés épais de 2 cm prendra 115 jours environ.

Source : Agence Spatiale Européenne