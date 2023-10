Sur la Lune, la première colonie humaine mangera du poisson

Des œufs de bars résistent au décollage d'une fusée et peuvent éclore en apesanteur. Un premier pas pour proposer du poisson au menu de la future colonie humaine sur la Lune.

La ruée vers la Lune bat son plein. Sauf contretemps, la NASA prévoit la première colonie humaine sur le satellite de la Terre d'ici 2040 au plus tard. Se posent alors de nombreux problèmes logistiques. Il faut transporter le matériel pour la construction des bâtiments, trouver comment chauffer les installations lunaires malgré les -230° Celsius la nuit, et bien sûr alimenter toute la base en électricité. On finira par y arriver, mais il reste une question essentielle dans tout ça : qu'est-ce qu'on mange ?

Et oui, il faut bien alimenter toutes les personnes qui vivront là-haut. Les recherches se concentrent sur la pousse de salades ou de tomates, mais “il va manquer des fibres importantes et des acides aminés d'origine animale pour une alimentation équilibré” rappelle Cyrille Przybyla, chercheur en biologie marine à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Pas de panique, il y aura du poisson au menu. La revue Frontiers in Space Technologies et l'université de Lorraine confirment que les œufs de bars résistent au décollage d'une fusée et éclosent en apesanteur.

Il s'agit plus précisément d’œufs de bars. Pour vérifier leur résistance, on les a soumis aux vibrations équivalentes au décollage d'une fusée Soyouz, avec les bruits associés. Les œufs ont également subit l'hypergravité, soit une accélération de 1 à 5 G. Au final, ils ont autant éclos que les œufs témoins. Idem quand on simule l'absence de pesanteur pendant 39h. Élever des poissons sur la Lune est bien en passe de devenir une réalité.

Reste maintenant à poursuivre les tests. Plusieurs expériences sont déjà en cours pour voir si les œufs supportent les radiations spatiales par exemple, où combien de temps ils peuvent tenir sans gravité. À terme, l'idée est d'envoyer sur la Lune un aquarium de 10 cm de côté avec 200 œufs à l'intérieur. Les poissons grandiraient en circuit clos avec de l'eau déjà présente sur l'astre. Si l'aquaculture fonctionne, l'objectif est de proposer du poisson au repas 2 fois par semaine, avec un ravitaillement tous les 6 mois.

Source : BFMTV