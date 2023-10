Amazon augmente le prix de la livraison gratuite, les Pixel 8 vont proposer l’audio

Amazon France augmente discrètement le prix plancher pour bénéficier de la livraison gratuite, les Pixel 8 proposeront bien de l'audio sans perte, les organisation anti-piratage publient une liste de services à traquer en priorité, c'est le récap des actualités du lundi 16 octobre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du high-tech sur Phonandroid ce lundi 16 octobre 2023 ? Tout d'abord, nous avons publié dans nos colonnes notre test complet de Marvel's Spider-Man 2, la nouvelle exclusivité tant attendue de la PS5. Si nous avons salué les grandes qualités intrinsèques du titre d'Insomniac Games, nous avons regretté son trop grand classicisme et son manque d'originalité.

Dans un tout autre domaine, nous avons eu la confirmation de l'arrivée de Max en France dès 2024. Max, c'est la nouvelle plateforme de streaming issue de la fusion entre la Warner Bros et Discovery. Notez bien que la date n'est pas anodine. Pour cause, le service proposera via Eurosport des retransmissions de certains évènements sportifs majeurs de l'année, dont les JO de Paris évidemment.

Nous avons ensuite relaté dans nos colonnes les premiers problèmes avec le système de reconnaissance faciale du Pixel 8 Pro. En effet, un utilisateur a constaté que quelqu'un d'autre pouvait déverrouiller son smartphone via ce système. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations à retenir dans l'actualité de ce lundi 16 octobre 2023.

Amazon France baisse discrètement le prix plancher de la livraison gratuite

En toute discrétion, Amazon France a augmenté le prix plancher pour pouvoir bénéficier de la livraison gratuite lors d'un achat. Désormais, la commande devra égaler ou dépasser les 35 € pour prétendre à la livraison gratuite dans l'Hexagone. Soit une dizaine d'euros de plus .

Pour en savoir plus : Amazon France augmente le prix minimal pour la livraison gratuite, en toute discrétion

Les Pixel 8 proposeront bien de l'audio sans perte

Le vice-président de l'ingénierie de Google a confirmé sur Reddit que l'audio lossless serait bientôt de la partie sur les Pixel 8 grâce à une prochaine mise à jour. Cet ajout a été rendu possible grâce au support natif de cette fonctionnalité sur Android 14.

Pour en savoir plus : Les Pixel 8 vont bientôt proposer l’audio lossless, une petite révolution sur Android

Les organisations anti-piratage publient une liste des services à viser en priorité

Plusieurs associations et organismes d'ayants droits viennent de publier une liste regroupant les principaux sites pirates qui doivent être fermés en priorité. Une manière pour ces organisations d'inviter les autorités à concentrer leurs efforts sur ces entités spécifiques.

Pour en savoir plus : IPTV – les organisations anti-piratage soumettent une liste de services à éradiquer