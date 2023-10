Cette radio a donné l’heure pendant 84 ans, mais elle n’était pas exacte

Après 84 ans de bons et loyaux services, le signal sonore du National Research Council donnant l'heure une fois par jour à la radio s'est éteint. En cause, la crainte que l'horloge n'était pas tout à fait précise.

Sans tambour ni trompette, une radio a mis fin à ses “bips” iconiques démarrés le 5 novembre 1939. Ce jour-là, la CBC Radio One diffuse pour la première fois le signal sonore du National Research Council (NRC) au Canada. Quelques bips courts puis un long qui indique le début de l'heure dans le pays : 13h en Ontario, 10h du matin en Colombie Britannique. Chaque jour, les canadiens règlent leur montre sur le son. Grâce à lui, les trains gagnent en ponctualité, les marins naviguent plus précisément et les bips deviennent un élément rassurant du quotidien.

Ils ont pourtant sonné pour la dernière fois le 9 octobre 2023. La nouvelle a été accueillie avec émotion par de nombreuses personnes et chacune y va de son témoignage. Cette femme qui a entraîné son chien à s'asseoir à chaque fois que le bip long est diffusé pour recevoir une friandise. Cet expatrié canadien en Chine qui restait éveillé jusqu'à minuit pour entendre le signal parce que ça lui rappelait son pays. “Même si vous n'étiez pas un auditeur fréquent de la CBC, la plupart des gens ont entendu [les bips] au moins une fois dans leur vie” explique Craig Baird, animateur d'un podcast sur l'histoire du Canada.

Mais pourquoi avoir mis fin à une telle institution ? Surtout que les canadiens ne s'y fiaient plus pour régler leurs appareils depuis longtemps. Emma Iannetta, porte-parole de la CBC, parle d'un manque de précision du système. “Nous partageons la nostalgie des nombreuses personnes concernant l'annonce quotidienne de l'heure, mais les Canadiens comptent aussi sur nous pour des informations précises. Avec toutes les différentes méthodes de distribution que nous utilisons aujourd'hui, nous ne pouvons plus garantir l'exactitude de l'annonce de l'heure”.

Cela veut-il dire que le Canada n'a jamais été à l'heure depuis 1939 ? Pas du tout. Le signal radio provenait d'une horloge atomique au césium, un système extrêmement précis. En 2018, l'installation d'émetteurs radio numériques au NRC a entraîné un délai de 9 secondes, rapidement réglé. Pour marquer la fin cette ère, un artiste canadien a rendu hommage aux fameux bips à travers une chanson à l'air bien connu.

