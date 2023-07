Nissan : 1,4 million de véhicules rappelés parce qu’ils peuvent accélérer sans raison

Nissan vient d’émettre un des avis de rappel les plus importants de l’année, puisqu’il concerne près de 1,4 million de voitures. Parmi elles, des véhicules hybrides, mais aussi certains modèles électriques.

Nissan n’est pas non plus épargné par les problèmes techniques cette année, et un nouveau bug très dangereux qui provoque des accélérations soudaines involontaires vient d’entraîner un rappel massif. Au total, ce sont 1,38 million de voitures hybrides et électriques qui sont concernées sur les marchés américain, européen et japonais.

Selon le Japan Times, près de 480 000 Nissan Notes, Kicks et Serenas sont impactées par ce rappel. Si les dernières générations de ces modèles ne sont pas sorties en France, il n’est pas impossible que quelques acheteurs s’en soient procuré chez nous. Cependant, un autre véhicule disponible sur le marché européen depuis des années va lui bien faire l’objet du rappel.

De nombreuses Nissan Leaf sont aussi concernées par les rappels

Parmi les véhicules concernés par ces rappels, on retrouve surtout la Nissan Leaf, la première voiture électrique du constructeur. Nissan a indiqué que le rappel concernera 80 952 Leaf américaines des années-modèles 2018 à 2023, mais des milliers de véhicules sont également touchées en Europe et au Japon.

Nissan va également rappeler les Leaf électriques de 2018 à 2022 pour corriger un problème au niveau du module de contrôle du véhicule. Selon les informations disponibles, ce problème peut provoquer un court-circuit susceptible d'entraîner l'arrêt d'un moteur électrique pendant la conduite du véhicule ou une accélération soudaine du véhicule après avoir quitté le régulateur de vitesse.

Les propriétaires des voitures concernées recevront des courriers les invitant à se rendre dans un garage pour installer une mise à jour. Tesla a toujours de l’avance sur ce domaine, puisque la majorité des rappels entraînant l’installation d’une mise à jour peuvent être effectués à distance. Les problèmes n’auraient jusqu’à présent entraîné aucun incident, donc il s’agit essentiellement d’une mesure préventive. Dès que vous recevrez le courrier, on vous conseille donc de vous rendre rapidement dans la concession la plus proche pour procéder à la mise à jour de votre véhicule.