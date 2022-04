Volkswagen rappelle plus de 110 000 véhicules hybrides à cause d’un risque d’incendie

Volkswagen procède au rappel de plus de 110 000 voitures hybrides rechargeables, principalement en Europe. La cause ? Un défaut potentiel sur un fusible. Devant les risques d'incendie de la batterie, le constructeur préfère jouer la sûreté.

Alors que nous venons de donner nos premières impressions sur le ID. Buzz, le premier combi électrique de Volkswagen, la marque allemande vient de faire une annonce inquiétante. En effet, le constructeur procède au rappel de 118 000 voitures hybrides rechargeables, principalement en Europe.

D'après un porte-parole de l'entreprise, ces véhicules présentent un risque modéré d'incendie. La cause ? Un fusible potentiellement défectueux dans la batterie qui pourrait aboutir à sa surchauffe et entraîner un incendie si l'isolation est insuffisante. “Au cours d'examens approfondis, Volkswagen a découvert qu'un fusible dans le système d'entrainement de certains véhicules hybrides rechargeables peut être défectueux dans certains cas. Dans le pire des cas, cela peut signifier que ce fusible ne fonctionne pas correctement en cas de surtension”, précise le groupe automobile dans un communiqué.

Pour régler le problème, Volkswagen doit donc procéder à certains réparations sur les véhicules concernés, à savoir l'installation d'un matériau isolant dans la boite à fusibles de la batterie haute tension. Selon ses dires, l'opération ne devrait pas immobiliser le véhicule des clients concernés très longtemps. La marque a d'ailleurs fait savoir qu'elle comptait prévenir les clients un par un pour les informer d'un créneau disponible pour amener leur voiture au garage.

Comme dit plus haut, la majeure partie des voitures hybrides rechargeables concernées circule principalement en Europe. Rien qu'en Allemagne, on trouve pas moins de 26 000 voitures potentiellement touchées par cette avarie, parmi des modèles Arteon, Golf, Passat et Tiguan, tous fabriqués entre 2019 et 2022.

Attention toutefois, ce rappel concerne également des véhicules d'autres marques appartenant au groupe Volkswagen. C'est le cas notamment d'Audi, qui doit rappeler 24 300 exemplaires d'Audi A3 et Q3 produits en 2021. Même constat chez Skoda, qui procède au retour de 22 000 modèles Octavia IV et Superb iV. Certains véhicules hybrides rechargeables de la marque Seat sont également impactés, sans que nous ayons plus de précisions sur les modèles exacts pour l'instant.

Source : Electric Cars Report