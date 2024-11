Poco X6 Pro : à 185 €, le smartphone 5G passe à son prix le plus bas !

Un smartphone gaming 5G à ce prix ? C’est le nouveau bon plan que vous trouverez sur AliExpress durant le Single’s Day. Sorti au prix de 349 € dans sa version de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous pouvez l’avoir à 185 € seulement en cumulant la promotion en cours avec le code 11FR025. Vite, profitez-en pour vous équiper à un prix défiant toute concurrence !

Juste avant le Black Friday, AliExpress organise des ventes flash à l’occasion du Single’s Day. Ainsi, durant une très courte période, vous trouverez des produits high-tech à prix imbattable ! Et bonne nouvelle, en plus des promotions, vous avez des codes qui font chuter encore plus les prix. Mais attention, ces codes sont à durée limitée. Seuls les premiers arrivés pourront en profiter.

Après la tablette Xiaomi Pad 6, c’est au tour du smartphone Poco X6 Pro de voir son prix chuter. Ce smartphone 5G puissant, avec un bel écran et une excellente autonomie passe ainsi à 185,28€ grâce au code 11FR025 qui vous donne 25€ de remise dès 169€ d’achat. À 349€, un smartphone gaming avec de telles caractéristiques est déjà un bon plan. Mais à ce prix, le Poco X6 Pro est tout simplement à ne pas manquer. En plus, la livraison est gratuite. Et si finalement vous changez d’avis, le retour est gratuit durant 15 jours.

Poco X6 Pro : un smartphone puissant à petit prix

Le Poco X6 Pro est le smartphone idéal pour les gamers qui veulent un modèle puissant sans trop dépenser. Mais ne vous fiez pas à son petit prix, le Poco X6 Pro a tout d’un grand. Il ne fait aucune concession sur la puissance, la qualité de l’écran, le design ni l’autonomie.

Il embarque une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra gravée à 4 nm. C’est une configuration qui permet de faire tourner n’importe quel jeu. Le système de refroidissement LiquidCool 2.0, a été conçu pour éviter la surchauffe après les grosses sessions de jeu.

Le Poco X6 Pro est par ailleurs doté d’un bel écran Flow AMOLED de 6.67 pouces. La dalle profite d’une résolution 1,5K et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie de 5000 mAh vous offre une autonomie confortable de 2 jours d’utilisation. De plus, elle est compatible avec la charge rapide 67 W.

Enfin, pour la partie photo, on retrouve un capteur principal grand angle de 64 MP accompagné par un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro 2 MP. À l’avant, le capteur ultra-grand angle 16 MP vient compléter le tout.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Poco X6 Pro ici.