Poco X5 et X5 Pro 5G officiels : des smartphones 5G avec écran AMOLED 120 Hz à moins de 400 €

Poco, la filiale de Xiaomi, vient de lancer ce lundi 6 février 2023 les X5 et X5 Pro 5G. Ces deux nouveaux smartphones, proposés sous la barre des 400 €, reprennent une très grande partie de la fiche technique des X4 GT et X4 Pro, sauf sur la partie processeur. On fait le point ensemble.

Comme promis, Poco a levé le voile ce lundi 6 février 2023 sur ses nouveaux smartphones de milieu de gamme : les X5 et X5 Pro 5. Avec ces deux appareils, la filiale de Xiaomi veut proposer une fenêtre d'entrée vers la 5G accessible, avec une facture placée sous la barre des 400 euros.

Attention toutefois, ceux qui attendaient une révolution par rapport aux X4 GT et X4 Pro 5G de l'année dernière vont être déçus. En réalité, on retrouve sur les X5 et X5 Pro 5G des caractéristiques techniques très proches, à quelques différences près bien entendu. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'a préparé Poco.

POCO X5 : la polyvalence incarnée

Avec le Poco X5 5G, Poco propose effectivement un smartphone plutôt polyvalent, plutôt tourné vers le gaming que vers le photo. Tout d'abord, l'appareil dispose d'un écran AMOLED 6,67″ en définition Full HD+ (1080 x 2400 px) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il s'agit d'une avancée notable par rapport au X4 GT, qui devait composer avec un écran LTPS LCD de 144 Hz. De fait, on gagne en luminosité avec 1200 nits en pointe et un rapport de contraste de 4500000: 1.

Sous le capot, on retrouve une puce de Qualcomm en lieu en place du Mediatek Dimensity 8100 du X4 GT, à savoir un Snapdragon 695 5G gravé en 6 nm. Il s'accompagne d'un CPU 8 coeurs (cadencé jusqu'à 2,2 GHz) et un GPU Qualcomm Adreno 619.

Comme l'ont prédit de récentes fuites, le Poco X5 5G dispose une fois encore d'une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 33W (notez que le chargeur est inclus dans la boite). Le constructeur promet une autonomie moyenne de 20 heures selon les usages : 21 heures en lecture vidéo, 20 heures en appel, 13 heures en enregistrement vidéo.

Côté photo, l'appareil embarque un triple capteur composé d'un objectif principal de 48 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un macro de 2 MP. Quant à la partie selfie, elle est assurée par un capteur frontal de 13 MP. Notez d'ailleurs que le smartphone propose le déverrouillage par reconnaissance faciale, tandis qu'un capteur d'empreintes digitale est installé sur le côté de l'appareil. Enfin, le Poco X5 est évidemment compatible 5G et dispose d'une prise en charge Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 802. 11. Un port jack 3,5 mm est également de la partie. Côté prix, le Poco X5 est disponible en deux versions :

6 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go en UFS 2.2 à 299,90 €

8 G0 de RAM LPDDR4X et 256 Go à 349, 90 €

Poco X5 Pro 5G : un photophone à moins de 400 €

Venons-en maintenant au Poco X5 Pro 5G. Comme nous l'avons expliqué dans notre test complet, la fiche technique du X5 Pro 5G se rapproche fortement de celle de son prédécesseur, hormis quelques différences du côté du processeur.

En effet, pour se démarquer de ses concurrents comme le Poco F4, le Redmi Note 11 Pro ou encore le Realme 9 Pro+, le dernier né de Poco s'appuie sur une puce Snapdragon 778G gravé en 6 nm. Ce Soc, pensé pour offrir de bonnes performances en vidéo et photo, s'accompagne d'un CPU formés de coeurs Kryo 670 (2,4 GHz) et d'un GPU Adreno 642L. Ici encore, on retrouve entre 6 et 8 Go de RAM LPDDR4X selon les versions, et 128/256 Go en UFS 2.2 (extensible jusqu'à 1 To).

Concernant l'écran, le X5 Pro 5G embarque une dalle AMOLED Dot Display 6,67″ en définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Selon Xiaomi, cet écran offre une luminosité un peu faiblarde de 500 nits (jusqu'à 900 nits en pointe). Notez qu'il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5.

Quant au volet photo, le X5 Pro 5G s'appuie sur un triple capteur photo composé d'un capteur principal Samsung de 108 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un objectif macro de 2 MP pour une expérience équilibrée. Côté autonomie, le X5 Pro 5G dispose d'un accumulateur de 5 000 mAh ici encore, à la différence près qu'il est compatible avec la charge rapide turbo 67 W (0 à 100% en une heure). On retrouve enfin une compatibilité 5G évidemment, le Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 802. 11, un double haut-parleur et une prise casque 3,5 mm. Contrairement au X5, le X5 Pro 5G est propulsé par la surcouche MIUI 14 basé sur Android 13.

Concluons ce tour d'horizon par les prix du X5 Pro 5G

6/128 Go à 349,90 €

8/256 Go à 399,90 €

Notez que pour les deux modèles, Poco offre entre le 6 et le 13 février plus de 100 € de cadeaux, qui comprennent notamment une Poco Watch et un bracelet. Pour 1 € de plus, des écouteurs intra-auriculaires sont également fournis.