Poco M7 Pro en promo : la version 512 Go du smartphone Xiaomi est à prix mini

Le Poco M7 Pro est un excellent smartphone pour ceux qui recherchent un modèle performant à moins de 200 €. Malgré son rapport qualité prix séduisant, il profite actuellement d’une réduction de 40% dans sa version 512 Go.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Xiaomi est l’un des acteurs majeurs du segment des smartphones d’entrée de gamme, et notamment avec sa marque Poco qui propose de nombreux modèles au rapport qualité-prix compétitif. Lancé récemment, le Poco M7 Pro est un smartphone abordable qui ne sacrifie pas pour autant les performances.

Il fait en ce moment l’objet d’une offre alléchante sur AliExpress où la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est affichée à seulement 169,99 €, alors qu’elle a été lancée à 283 € il y a quelques mois. Cela correspond à une réduction de 40%. De quoi réaliser une économie de presque 115 euros.

Poco M7 Pro : bonnes performances, petit prix

Pour moins de 200 €, c’est assurément l’un des meilleurs smartphones du moment. Le Poco M7 Pro est équipé de la puce Dimensity 7025 Ultra que l’on retrouve sur des concurrents du segment comme le Redmi Note 14 5G et le Honor 400 Lite.

Ce processeur est conçu pour offrir des performances fluides pour les suages de tous les jours, d’autant qu’il est accompagné ici de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, ce qui est très confortable, et même pour ceux qui gardent de grandes quantités de données sur leur smartphone.

Et bien qu’il s’agisse d’un smartphone d’entrée de gamme, le Poco M7 Pro dispose d’un bel et grand écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 120 Hz.

La partie photo quant à elle s’appuie sur un double capteur, dont un module principal de 50 MP. Enfin, le Poco M7 Pro embarque une batterie de 5110 mAh, compatible avec une puissance de charge de 45W.