À peine lancé et déjà en promotion ! Pour célébrer son arrivée en France, le nouveau Poco F7 fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle de la part du store officiel Xiaomi. Grâce à un cumul de réductions, vous pouvez obtenir plus de 220 euros de remise sur l'achat du smartphone.

Ce jeudi 27 mars 2025, deux nouveaux smartphones de la gamme Poco ont été présentés par Xiaomi, dont le Poco F7 Pro. Afin de fêter son arrivée en France, la boutique officielle de la marque a décidé de baisser fortement le tarif du nouveau téléphone. Jusqu'au jeudi 10 avril 2025, le Poco F7 Pro de Xiaomi qui est proposé en plusieurs coloris est à 499,90 euros au lieu de 603 euros grâce à une remise immédiate de 103 euros de la part du marchand.

En plus de cette remise, il est possible de récupérer un coupon de réduction de 70 euros depuis cette page et de bénéficier d'un bonus de reprise de 50 euros à valoir sur un ancien appareil. En prenant en compte ce cumul de réductions, vous pouvez ainsi vous offrir le nouveau Poco F7 Pro au prix de revient de 379,90 euros. Et cerise sur le gâteau ! La montre Redmi Watch 5 Lite d'une valeur de 49,99 euros est ajoutée directement au panier.

Économisez plus de 220 € sur le nouveau Xiaomi Poco F7 Pro

Concernant ses principales caractéristiques, le Poco F7 Pro associé à l'offre Xiaomi possède un écran Flow AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces avec une définition WQHD+ de 3200 x 1440, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une densité de 526 ppp. Le smartphone embarque aussi le processeur Snapdragon 8 Gen 3 Mobile, un espace de stockage de 256 Go, une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 6000 mAh avec HyperCharge à 90 W, et le système Xiaomi HyperOS 2.

De son côté, l'APN du téléphone est composé d'une caméra principale de 50 MP, d'un objectif ultra grand-angle de 8 MP et d'une caméra frontale de 20 MP. Enfin, la connectivité du Xiaomi Poco F7 Pro inclut la technologie sans fil 5.4, le GPS, le Wi-Fi 7, l'USB-C, un capteur d'empreintes digitales à ultrasons intégré à l'écran et un déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA.