Xiaomi lance les Poco F7 Pro et F7 Ultra en France : la puissance à prix cassé

Attention, amateurs de smartphones puissants ! Xiaomi s'apprête à frapper un grand coup sur le marché français avec ses nouveaux Poco F7 Pro et F7 Ultra. Préparez-vous à en avoir pour votre argent, car ces petites bêtes promettent de faire trembler la concurrence.

Xiaomi vient de dévoiler ses nouveaux fleurons de la gamme Poco en France : les F7 Pro et F7 Ultra. Ces deux smartphones haut de gamme promettent des performances de pointe et des fonctionnalités avancées, le tout à des prix défiant toute concurrence. Une stratégie audacieuse qui pourrait bien bousculer le marché des smartphones premium en France.

Avec ces deux nouveaux modèles, Xiaomi frappe fort et vise clairement le haut du panier. Le Poco F7 Ultra, en particulier, marque une première pour la marque en s'imposant comme le modèle le plus abouti jamais proposé sous l'étiquette Poco.

Une fiche technique haut de gamme

Les Poco F7 Pro et F7 Ultra partagent un point commun de taille : un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz, une définition 2K et une luminosité maximale annoncée à pas moins de 3200 nits.

Côté performances, Xiaomi n'a pas lésiné sur les moyens. Le Poco F7 Ultra embarque le dernier-né de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, tandis que le F7 Pro se contente du Snapdragon 8 Gen 3, qui reste une puce très performante. Ces choix de processeurs placent les deux appareils dans le haut du panier en termes de puissance brute.

La mémoire vive n'est pas en reste, avec jusqu’à 16 Go de RAM pour l'Ultra et 12 Go pour le Pro. Côté stockage, les deux modèles proposent jusqu'à 512 Go, de quoi stocker des photos, vidéos et applications sans trop se soucier de l'espace disponible. Une autre bonne nouvelle, c’est que les appareils sont tous deux compatibles avec la nouvelle norme Wi-Fi 7, de quoi surfer sur le Web encore plus rapidement si votre abonnement fibre vous le permet.

L'autonomie est un autre des points fort de ces nouveaux Poco, avec une batterie de 6000 mAh pour le F7 Pro et 5300 mAh pour le F7 Ultra. Ce dernier se démarque par sa charge rapide 120 W, promettant une recharge complète en moins de 20 minutes, et a même droit à la recharge rapide sans fil à 50 W. Le Pro, lui, se contente d’une charge 90 W, qui devrait tout de même permettre des recharges rapides au quotidien. Cependant, pas de recharge sans fil pour lui.

La photo, un domaine où Poco veut briller

Cette année, Xiaomi a mis le paquet sur la partie photo, surtout pour le modèle Ultra. Ce dernier se dote d'un impressionnant module à triple capteur : un principal Light Fusion 800 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 32 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2,5x. La caméra selfie, est, elle, de 32 mégapixels.

Le modèle Pro conserve le même capteur principal, mais ce dernier n’est accompagné que d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 20 mégapixels.

Xiaomi nous a réservé d’autres changements bienvenus. Les deux smartphones adoptent un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique, une caractéristique encore assez rare sur le marché. Vous devriez donc être en mesure de déverrouiller les appareils même avec les doigts sales ou mouillés. On peut aussi noter la présence d’une certification IP68 sur les deux appareils, et d’un verre « POCO Shield Glass » sur le modèle Ultra, supposément plus résistant que le Gorilla Glass 7i de la version Pro.

Les deux smartphones tournent sous Android 15, habillé de l'interface HyperOS 2 de Xiaomi. Cette surcouche promet une expérience utilisateur fluide et personnalisable, avec de nombreuses fonctionnalités exclusives. On attend néanmoins toujours des informations sur le suivi logiciel.

Prix et disponibilité

Le POCO F7 Pro est dès à présent disponible en trois coloris : Noir, Argent et Bleu. La version 12 Go de RAM + 256 Go de stockage est proposée à 603€, avec une offre de lancement à 499,90€ et un bonus reprise de 50€. La variante 12 Go + 512 Go est quant à elle affichée à 653€, avec une offre de lancement à 549,90€ et un bonus reprise de 70€. Pour tout achat d'un F7 Pro, les clients peuvennt choisir entre une Redmi Watch 5 Lite ou des Redmi Buds 6 offerts (d'une valeur de 49,90€ chacun). Des réductions sontégalement proposées sur les accessoires, avec un chargeur 120W à 9,99€ au lieu de 79,99€ et une enceinte Bluetooth à 39,99€ au lieu de 79,99€. Un bundle spécial Amazon propose le F7 Pro 12+512 Go avec le contrôleur Razer Kishi V2 Pro à 549,90€.

Le POCO F7 Ultra est disponible en deux coloris : Jaune et Noir. La version 12 Go + 256 Go est proposée à 753€, avec une offre de lancement à 699,90€ et un bonus reprise de 70€. La variante 16 Go + 512 Go est affichée à 803€, avec une offre de lancement à 749,90€ et un bonus reprise de 100€. Comme pour le F7 Pro, l'achat d'un F7 Ultra donne droit à une Redmi Watch 5 Lite ou des Redmi Buds 6 offerts. Des réductions sont également disponibles sur les accessoires, avec un chargeur sans fil 80W à 49,99€ au lieu de 199,99€ et une enceinte Bluetooth à 39,99€ au lieu de 79,99€. Cette offre de lancement sera valable jusqu'au 10 avril 2025 à 23h59.

Avec ces nouveaux Poco F7 Pro et F7 Ultra, Xiaomi montre clairement son ambition de bousculer le marché des smartphones haut de gamme en France. En proposant des appareils aux caractéristiques premium à des prix agressifs, la marque chinoise pourrait bien séduire de nombreux consommateurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Il n'y a plus qu'à tester les appareils pour savoir s'ils sont aussi bien que leur fiche technique nous le laisse croire.