Poco F5 et F5 Pro : on connait les prix en euros, Xiaomi va baisser les tarifs des smartphones

Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient un nouveau smartphone de milieu de gamme au rapport qualité-prix compétitif, Xiaomi s’apprête à lancer ses Poco F5 et F5 Pro, et juste avant leur sortie, on connait déjà leurs tarifs.

Demain, mardi 9 mai 2023, Xiaomi dévoilera officiellement ses Poco F5 et F5 Pro. Compte tenu de l’important succès de leurs prédécesseurs, les Poco F4 et F4 GT, les nouveaux modèles sont très attendus au tournant, notamment en ce qui concerne leurs tarifs. Xiaomi a largement augmenté ses prix sur ses smartphones haut de gamme cette année, mais a promis sur les réseaux sociaux que les Poco n’avaient, eux, pas subi de telles hausses.

C’est exactement ce que corrobore le leaker @Sudhanshu1414 sur Twitter, en dévoilant les tarifs de tous les nouveaux modèles. A la surprise générale, plutôt qu’augmenter ses tarifs comme l’ont fait la plupart des fabricants cette année, Xiaomi a rendu ses Poco F5 et F5 Pro plus abordables que leurs prédécesseurs.

Quels tarifs pour les Poco F5 et F5 Pro ?

Selon @Sudhanshu1414, le Poco F5 sera commercialisé à partir de 429 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est 20 euros de moins que le Poco F4 précédent, qui était sorti à 449 euros avec cette configuration. Cependant, notons tout de même que Xiaomi proposait l’année dernière une version plus abordable à 399 euros avec seulement 128 Go de RAM, mais ce n’est pas le cas avec cette nouvelle génération. Un Poco F5 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est également prévu à 479 euros.

Du côté du modèle Pro, il faut attendre la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 579 euros, là aussi 20 euros de moins que le Poco F4 GT. La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera, elle, proposée à 629 euros.

La bonne nouvelle, c’est que si vous faites partis des premiers acheteurs, vous bénéficierez comme toujours d’un tarif préférentiel. Le Poco F5 sera disponible à partir de 379 euros seulement, soit une réduction de 50 euros sur le modèle avec le moins de RAM, et à 399 euros pour celui avec 12 Go de RAM. Il en est de même pour le Poco F5 Pro, qui sera commercialisé à 479 euros ou 499 euros suivant la configuration choisie.

Voici un récapitulatif des tarifs :

Poco F5 8 Go + 256 Go : 429€ (tarif de lancement à 379€)

429€ (tarif de lancement à 379€) Poco F5 12 Go + 256 Go : 479€ (tarif de lancement à 399€)

479€ (tarif de lancement à 399€) Poco F5 Pro 8 Go + 256 Go : 579€ (tarif de lancement à 479€)

579€ (tarif de lancement à 479€) Poco F5 Pro 12 Go + 256 Go : 329€ (tarif de lancement à 499€)