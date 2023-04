Poco F5 et F5 Pro : les smartphones surpuissants de milieu de gamme arrivent le 9 mai 2023

Bonne nouvelle pour ceux qui cherchent un nouveau smartphone de milieu de gamme, Xiaomi se prépare à présenter deux nouveaux appareils abordables, qui s’avèrent également être plus puissants que leurs concurrents.

Ça y est, après plusieurs mois de spéculations sur les caractéristiques techniques et la date de sortie des prochains smartphones de Xiaomi, qui succèderont directement aux Poco F4 5G et Poco F4 GT, on sait enfin quand les Poco F5 et F5 Pro arriveront sur le marché.

Le fabricant chinois a annoncé sur les réseaux sociaux que ses deux smartphones de milieu de gamme seraient lancés le 9 mai prochain, à 14 heures, heure française. On ne sait pour l’instant pas s’il s’agit d’un lancement à l’échelle mondiale, ou s’il faudra encore patienter quelques semaines supplémentaires pour voir les smartphones arriver chez nous, mais tout porte à croire que les appareils devraient bien arriver en mai en France.

Les Poco F5 et F5 Pro s’annoncent surpuissants

Les Poco F5 et F5 Pro hériteront d’une des spécificités des modèles précédents : des performances de pointe dans leur segment. Si l’on sait déjà que le Poco F5 Pro arrivera avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1, le SoC le plus puissant de Qualcomm en 2022, c’est surtout le Poco F5 qui devrait s’avérer intéressant.

En effet, le Poco F5 sera une version renommée d’un autre appareil que Xiaomi a déjà lancé en Chine : le Redmi Note 12 Turbo. Ce smartphone a la particularité d’être propulsé par une toute nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 7+ Gen 2.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette puce est beaucoup plus performante que les autres SoC de la série 7, si bien qu’elle rattrape presque le Snapdragon 8+ Gen 1 en termes de performances pures sur la partie CPU, mais le Snapdragon 8+ Gen 1 aura toujours l’avantage sur la partie GPU. Cela devrait convaincre les joueurs d’opter pour le modèle Pro, mais le modèle classique devrait comme toujours rester le plus populaire cette année encore.

Au niveau des tarifs, si Xiaomi conserve la même stratégie qu’en Chine, on peut s’attendre à ce que le Poco F5 arrive aux alentours de 450 euros en France, une légère augmentation par rapport modèle précédent. Il faudra maintenant attendre le 8 mai pour en être sûrs.