Poco F3 : le smartphone de Xiaomi est à un très bon prix le temps d’une vente flash

Le smartphone Poco F3 fait l'objet d'une promotion dans le cadre des soldes d'hiver. C'est sur le site officiel Xiaomi qu'il est possible de l'acheter au meilleur prix du moment. Grâce à une réduction immédiate cumulée à un code promo, son prix chute à 279,90 €.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone à moins de 300 euros, le bon plan qui suit pourrait vous intéresser. Dans le cadre d'une vente flash, Xiaomi propose le très performant et polyvalent Poco F3 en promotion directement sur son site officiel. Ainsi, jusqu'au 28 janvier 2022, le prix du smartphone passe de 369,90 euros à 289,90 euros.

De plus, le code promo POCOF3 donne droit à une réduction supplémentaire de 10 euros. Au final, son prix tombe donc à 279,90 euros. Une excellente affaire pour ce smartphone qui a plus d'une corde à son arc. Dans un premier temps, on retrouve un un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels.

Ensuite, la partie hardware n'est pas en reste avec notamment un processeur Snapdragon 870, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide 33 W et le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI 12. Enfin, pour la partie photo on retrouve un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et une caméra télémacro de 5 MP.

