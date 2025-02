Plusieurs Galaxy pourront profiter de la Now Bar, John Constantine de retour dans un deuxième opus, c’est le récap’ de la semaine

D’anciens smartphones Samsung devraient bientôt profiter de la Now Bar, Keanu Reaves prêtera à nouveau ses traits à John Constantine dans Constantine 2, certains processeurs Intel ne supportent désormais plus Windows 11 24H2, c’est le récap’ de la semaine.

Commençons par les bonnes nouvelles ! Des astronomes découvrent enfin pourquoi les antennes du Murchison Widefield Array captaient d’étranges signaux TV depuis 5 ans, le film Constantine avec Keanu Reeves aura droit à une suite 20 ans après le premier opus, et la Now Bar de One UI 7 devrait bientôt réjouir les propriétaires d’anciens Galaxy. On continue ce récap’ avec deux mises en garde ! Si vous êtes abonné Sosh, surveillez vos mails si vous ne voulez pas voir le prix votre forfait augmenter automatiquement à partir du 21 mars. Enfin, si vous possédez un processeur Intel de 8e, 9e et 10e génération, préparez-vous à ne plus profiter de Windows 11 24H2.

MWA : découvrez l’origine des mystérieux signaux TV captés par les télescopes

Le Murchison Widefield Array (MWA), basé en Australie, avait choisi une « zone de silence » de 300 km de large pour installer des télescopes à l’abri des signaux. Pourtant, pendant 5 ans, les équipes constatent que les 4096 antennes sont parasitées par de mystérieux signaux. Les astronomes ont enfin compris, il s’agit de signaux TV émis par la chaîne numéro 7 et reflétés par un avion passant régulièrement au-dessus de la zone. Les scientifiques doivent désormais trouver les solutions pour supprimer les sources d’interférence afin d’éliminer les parasites et protéger les données récoltées par les télescopes du MWA.

Sosh : le forfait Série Limitée Sosh 20 Go évolue mais son prix aussi

Sosh fait évoluer son forfait Série Limitée Sosh 20 Go et en profite pour augmenter son prix de 2 euros. Si vous êtes abonné chez Sosh mais que vous n’êtes pas intéressé par l’augmentation de vos données mensuelles, vous pouvez refuser l’offre afin de conserver votre tarif actuel. Attention, il vous faudra suivre plusieurs étapes dans votre espace client et vous n’avez que jusqu’au 18 mars pour agir, sinon votre forfait augmentera automatiquement dès le 21 mars.

Constantine 2 : Keanu Reeves reprendra bientôt l’un de ses plus grands rôles

20 ans après le premier opus, DC Studios et la Warner Bros ont confirmé au réalisateur Francis Lawrence qu’il pourrait passer à nouveau derrière la caméra pour offrir aux fans un deuxième opus des aventures de John Constantine. L’exterminateur de démons, interprété par Keanu Reeves, sera donc bientôt de retour dans Constantine 2, et c’est à nouveau Akiva Goldsman qui sera en charge du scénario. La production commence à peine et l’intrigue du film reste pour l’instant très mystérieuse.

Now Bar : plusieurs smartphones Samsung pourraient profiter de la nouveauté logicielle

Lors de nos tests des Galaxy S25, nous avons été largement conquis par la Now Bar. En effet, cette nouveauté logicielle est extrêmement pratique puisqu’elle permet d’accéder à des informations actualisées en direct depuis l’écran de verrouillage et sans avoir besoin d’ouvrir son smartphone. Bonne nouvelle, la Now Bar ne sera pas réservée aux S25 et devrait rejoindre progressivement d’autres smartphones Samsung compatibles One UI 7.

Microsoft met à jour la liste des processeurs compatibles avec Windows 11 24H2

Comme chaque année, Microsoft a mis à jour la liste des processeurs Intel supportant Windows 11 24H2. Cette liste n’est pas encore disponible en version française, mais l’originale, en anglais, permet de découvrir que plusieurs processeurs Intel ont disparu du nouveau tableau. Sans explication, on constate que les processeurs Intel de 8e, 9e et 10e génération, notamment le puissant Intel Core i9-10900K de 2020, ne sont désormais plus compatibles avec le système d’exploitation.

Nos tests de la semaine

RTX 5070 Ti : les promesses de NVIDIA ne sont pas toutes tenues

Depuis le 20 février, la MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3x est disponible en France au prix abordable de 884 euros. Lors de notre test, nous avons été encore une fois conquis par le DLSS 4 mais nous avons constaté que l’intérêt des Neural Shaders promis par NVIDIA est encore questionnable. Les perfs brutes sont un peu légères et le modèle MSI chauffe énormément.

Skoda Elroq : élégance et bon rapport qualité/prix

Skoda propose ici un SUV électrique compact particulièrement séduisant pour plusieurs raisons. Design élégant, volume habitable généreux, motorisation performante, équipement complet, et tout cela pour un prix de 33300 euros. Un tarif bien placé qui pourrait faire trembler la concurrence. Notre essai nous a permis de constater que le Skoda Elroq est assez lourd et que la sono optionnelle est largement perfectible.

Asus ROG Flow Z13 2025 : un PC gaming parfait pour les joueurs nomades

Si vous êtes à la recherche d’un PC gaming puissant et facile à transporter, le ROG Flow Z13 pourrait retenir votre attention. Il est un peu cher mais il a le mérite d’avoir un format original et nomade, parfait pour les joueurs souvent en déplacement. Il gère bien la chauffe et le bruit, son écran est de bonne facture et le logiciel embarqué est très utile. À noter toutefois que le clavier n’est pas agréable, qu’il ne possède qu’un seul port USB A et que le chargeur est très imposant.

