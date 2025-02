Bonne nouvelle, la meilleure nouveauté de One UI 7 arrive sur d’autres smartphones Samsung que le Galaxy S25

La Now Bar de One UI 7 n'est pas une exclusivité du Galaxy S25. D'anciens modèles vont la recevoir quand la mise à jour vers la nouvelle version sera disponible. De prochains modèles d'entrée de gamme vont également en bénéficier.

Nos tests du Galaxy S25 et du Galaxy S25 Ultra sont formels : l'une des nouveautés logicielles les plus excitantes apportées par Samsung sur cette génération est la Now Bar, que l'on peut considérer comme une réponse au Dynamic Island des iPhone. Il s'agit d'un petit élément d'interface que l'on trouve en bas de l'écran de verrouillage, et qui affiche des informations actualisées en direct sans besoin d'ouvrir son smartphone.

La Now Bar peut indiquer la musique en cours de lecture, le score de votre équipé favorite ou des données sur la navigation en cours. Un appui sur la Now Bar permet de l'agrandir pour obtenir plus de détails, et déverrouiller le mobile fait basculer les informations en haut de l'écran. Cette fonction est très utile, et plus accessible que le Dynamic Island d'Apple, car elle est située en bas de l'affichage, à portée de doigts, pour interagir plus facilement avec.

La Now Bar sur tous les Samsung compatibles One UI 7 ?

On pouvait craindre que peu de smartphones en bénéficient, pour l'instant, mais Samsung devrait finalement déployer cette option sur les appareils compatibles avec One UI 7. Elle est déjà disponible sur les Galaxy S25 donc, et a été aperçue sur la version bêta de One UI 7 dédiée aux Galaxy S24.

Les smartphones haut de gamme ne seront pas les seuls à être servis puisqu'il a été confirmé que la Now Bar sera présente sur le Galaxy A06 5G, un mobile à bas prix. Si ce modèle va en profiter, il est probable que ce sera aussi le cas pour tous les nouveaux terminaux de Samsung. On peut aussi penser que tous les smartphones déjà sortis, mais qui seront mis à jour vers One UI 7, recevront aussi cette fonctionnalité.

Reste désormais à savoir quand One UI 7 va arriver sur nos appareils. Samsung tarde à sortir cette nouvelle version, qui apporte de nombreux changements en termes d'interface, d'animations et de fluidité.

Source : SamMobile