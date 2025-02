Abonnés Sosh, votre facture mobile pourrait augmenter si vous n’agissez pas à temps

Certains clients mobile Sosh reçoivent en ce moment un mail annonçant une évolution de leur forfait. Elle n'est pas gratuite, alors pensez à vérifier votre boîte de réception pour ne pas passer à côté.

Nos forfaits mobiles ont bien changé depuis l'époque où il fallait compter les heures de communication et le nombre de SMS envoyés dans le mois. Si tous les opérateurs proposent depuis longtemps des offres illimités, cela ne veut pas dire qu'elles sont figées dans le marbre. Le changement récent le plus impactant a eu lieu fin 2023 avec l'abandon des périodes de promotion sur 12 mois. Désormais, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel pendant 6 mois au maximum après la souscription, voire pas du tout.

Et régulièrement, vous recevez des mails et/ou des SMS vous annonçant des changements accueillis avec plus ou moins d’enthousiasme. Lorsqu'il s'agit d'ajouter gratuitement une option pendant un an, aucun problème. Mais quand l'on vous annonce une hausse du prix de l'abonnement sans aucune contrepartie et sans possibilité de refuser, il y a de quoi grincer des dents. Le mail reçu par plusieurs abonnés mobile Sosh se situe entre ces deux extrêmes.

Vous avez un forfait mobile Sosh ? Surveillez vos mails pour éviter une mauvaise surprise

La capture d'écran ci-dessous montre le message en question. Estampillé du fameux “votre forfait évolue” qui nous met en alerte, il annonce la couleur d'entrée : les détenteurs d'un forfait Série Limitée Sosh 20 Go vont voir leur données mensuelles doubler pour passer à 40 Go. En revanche, ce n'est pas gratuit puisqu'il vous en coûtera 2 € de plus chaque mois.

Le changement sera effectif à partir du 21 mars 2025, mais il y a une bonne nouvelle : vous avez le droit de refuser l'offre pour conserver votre tarif actuel, sans l'ajout de données. Pour ce faire, le plus simple est de cliquer sur le lien indiqué dans le mail (“votre espace client“) et de suivre les étapes qui s'affichent alors.

Notez que vous avez jusqu'au 18 mars 2025 pour agir, après quoi il sera trop tard. Pensez à vérifier votre dossier de spams, ce genre de message ayant facilement tendance à être considéré comme tel par les systèmes de détection des boîtes mail.