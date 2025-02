Keanu Reeves va enfin reprendre l’un de ses plus grands rôles, et ce n’est pas Neo ou John Wick

Keanu Reeves s'apprête enfin à reprendre l'un de ses plus grands rôles au cinéma, et non, ce n'est pas Neo ou John Wick. Un petit indice, il n'aime pas vraiment les démons.

Dans sa très longue filmographie, Keanu Reeves compte son lot de personnages devenus cultes. On pense bien évidemment à Neo, le héros de la saga Matrix, au tueur implacable John Wick ou encore à Johnny Utah dans le cultissime Point Break.

Lors de ses passages dans les talks-shows américains, l'acteur revient régulièrement sur ses rôles passés. D'ailleurs, on lui a souvent posé la question suivante : quel est le personnage que vous aimeriez incarner à nouveau ? Sa réponse a toujours été la même : John Constantine.

Sorti en 2005, Constantine raconte l'histoire de John Constantine, un chasseur de créatures démoniaques voué au purgatoire après avoir tenté de se suicider. Porté par un Keanu Reeves magistral, le long-métrage avait marqué pour son ambiance sombre qui lorgnait du côté des films noirs et d'horreur.

John Constantine, le grand retour est confirmé

Cela fait donc 20 ans que l'on attend un éventuel grand retour de l'exorciste professionnel sur grand écran. Et bien, figurez-vous que le projet est en bonne voie ! En effet, le réalisateur Francis Lawrence (ndlr : déjà à la tête du 1er opus) a confirmé que Constantine 2 avait reçu le feu vert de DC Studios et de la Warner Bros.

Ce développement marque la première mise à jour concrète depuis l'annonce initiale du projet par la Warner en 2022. Sans surprise, le projet marquera donc le retour de Lawrence derrière la caméra, et de Keanu Reeves dans la peau de l'exterminateur de démons. On sait également qu'Akiva Goldsman, auteur du premier film, sera en charge du scénario.

Dans le podcast Happy Sad Confused, le cinéaste et l'acteur ont exprimé leur joie à l'idée de se retrouver pour la suite de Constantine : “Nous sommes enfin arrivés à un point où nous avons maintenant la permission de suivre cette voie. Et Akiva écrit, et Keanu, Akiva et moi avons collaboré, et je pense que nous avons de très, très bonnes idées qui nous enthousiasment énormément”.

Pour l'instant, l'histoire du film reste mystérieuse. D'après Lawrence, ils sont “assez proches d'avoir un objet vraiment exploitable”. En d'autres termes, les choses avancent bien, mais on est encore loin du début de la production et de la sortie du film en salles. Patience donc.