Microsoft a mis à jour la liste des processeurs supportant officiellement la dernière mise à jour de son système d'exploitation, Windows 11 24H2. Étonnamment, des modèles Intel parfaitement capables sont absents.

Windows fonctionne comme n'importe quel système d'exploitation. Au fur et à mesure des mises à jour, il devient de plus en plus exigeant en terme de configuration matérielle et laisse régulièrement sur le carreau des configurations jugées obsolètes. On se rappelle qu'à sa sortie, Windows 11 crée la polémique en écartant certains processeurs Intel Core i7, pourtant suffisamment puissants. Depuis, la liste des puces compatibles s'est grandement allongée.

À chaque mise à jour annuelle, Microsoft doit d'ailleurs la modifier. Et si la dernière en date, Windows 11 24H2, est sortie en octobre 2024, ce n'est que maintenant que la firme s’attèle à la tâche. Pour le moment, les changements n’apparaissent pas sur la version française de la page dédiée. Il faut se tourner vers l'originale, en anglais, et un coup d'oeil dans le nouveau tableau surprend : des processeurs Intel récents ont disparu sans explication.

Si vous avez l'un des ces processeurs Intel, officiellement il ne supporte plus Windows 11 24H2

En parcourant les lignes, on se rend compte qu'aucun processeur Intel de 8e, 9e et 10e génération n'est mentionné dans la liste de ceux compatibles avec Windows 11 24H2. Précisons que techniquement, la page fait référence aux ordinateurs OEM (fabricant d'équipement d'origine), c'est-à-dire ceux qui intègrent Windows 11 par défaut via une licence liée à la carte-mère. Mais la liste des processeurs approuvés par Microsoft, système OEM ou non, est identique.

La décision, si elle n'est pas un simple oubli, n'est pas expliquée. Elle étonne d'autant plus quand on constate que le robuste Intel Core i9-10900K de 2020, par exemple, ne figure pas dans la liste, alors que le bien moins véloce Celeron 6305 2C/2T oui.

Doit-on s'attendre à une rectification dans les jours à venir ? Rien n'est moins sûr. Intel a en effet annoncé en décembre dernier que ses processeurs de 7e à 10e génération sont désormais considérés comme des “anciens périphériques“. Ils bénéficient d'un suivi particulier, distinct du support classique et moins fréquent. Microsoft a peut-être souhaité s'aligner avec le fabricant pour éviter d'éventuels problèmes.