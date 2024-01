Un prix jamais vu pour la montre connectée BlackView W50 à -70% chez AliExpress !

Rendez-vous chez AliExpress pendant le Deal du Jour et profitez de la montre connectée BlackView W50 avec une remise incroyable de -70%. La montre est ainsi accessible à moins de 50€ ! Une aubaine pour tous ceux qui cherche un allié dans leur quotidien sans se ruiner.

Découvrez les offres époustouflantes d'AliExpress pour le Deal du Jour : jusqu'au 20 janvier prochain, à 8h59 du matin très précisément, le site met à l'honneur le constructeur BlackView et ses produits, connus pour leurs performances et leur solidité. Après avoir proposé des prix mini sur les smartphones BlackView et les tablettes BlackView, c'est au tour des montres connectées d'être sur le devant de la scène.

Pendant ces quelques jours, AliExpress propose en effet la montre connectée BlackView W50 avec une remise exceptionnelle de -70%. Oui, vous avez bien lu : la montre se retrouve ainsi disponible pour seulement 30,07€ au lieu de 100,21€. Difficile d'en demander plus…

La BlackView W50 : élégance et technologie au poignet

La Montre Connectée BlackView W50 se présente comme un appareil moderne et polyvalent, conçu pour répondre aux besoins variés de ses utilisateurs. Elle arbore un design élégant et épuré, adapté à la fois aux environnements professionnels et sportifs. Avec des dimensions de 47,5 x 14,5 mm (hors bracelet) et un poids de 38 g (56 g avec le bracelet), elle offre un équilibre parfait entre robustesse et confort. Sa certification IP68 garantit une résistance totale à la poussière et à l'eau, permettant son utilisation sous 10 mètres d'eau pendant 30 minutes.

En prime, l'écran de la W50 offre une lisibilité claire et nette, adaptée à diverses conditions d'éclairage. Son interface utilisateur est intuitive, facilitant l'accès rapide aux différentes fonctionnalités et applications.

Au cœur de la W50, on trouve une batterie lithium-polymère de 370 mAh, légère et stable, offrant une autonomie impressionnante de 5 à 14 jours en utilisation et jusqu'à 30 jours en mode veille. Cette longévité exceptionnelle est soutenue par le Bluetooth 5.3, qui assure une connectivité fiable et économe en énergie.

La W50 excelle dans le suivi de la santé et de l'activité physique. Elle enregistre plus de 100 activités sportives, fournissant des données telles que la durée, la fréquence cardiaque et les calories brûlées. La montre intègre également un suivi de la fréquence cardiaque, du stress, et même du cycle menstruel pour les utilisatrices. Le suivi du sommeil et des pas quotidiens ajoute une dimension supplémentaire à son profil de santé global.

Enfin, la montre est compatible avec les systèmes d'exploitation Android et iOS, se connectant via l'application InfoWear. Bien que la W50 ne dispose pas de GPS intégré ni d'assistant vocal, elle offre néanmoins des fonctionnalités pratiques comme la météo, les notifications, et le contrôle de la musique du smartphone. La BlackView W50 est également équipée pour le quotidien, offrant des fonctions telles que l'alarme, des rappels, et un chronomètre. Sa résistance à l'eau la rend idéale pour les activités nautiques, et sa durabilité assure une utilisation prolongée sans souci.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.